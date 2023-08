Notstromaggregate und Defis für Göllersdorf

Die Göllersdorfer SPÖ ist erfreut über zwei Beschlüsse, die in der Juli-Sitzung des Gemeinderates einstimmig gefasst wurden: Die Feuerwehren im Unterabschnitt Göllersdorf schaffen Notstromaggregate an, die von der Gemeinde zu 70 Prozent gefördert werden. „Ein weiterer Baustein der Gemeinde zur sicheren Vorsorge für Krisen und Notfälle“, verkündete die Göllersdorfer ÖVP.

Diese Anschaffung gehört zur Blackout-Vorsorge, die vom Land NÖ vorgeschrieben wurde. „Die Feuerwehren spielen hierbei eine gewichtige Rolle und übernehmen - wie schon so oft - dankenswerterweise Verantwortung“, betont Hinterberger. Den Roten im Bezirk sei das Thema sehr wichtig, sie haben sich bereits mit der Blackoutvorsorge beschäftigt. Hinterberger erinnert hier an einen Infovortrag, den der Nationalratsabgeordnete Robert Laimer und der Vizepräsident des Zivilschutzverbandes, Georg Jungmayer, hielten. Daraus entstand dann sogar eine parlamentarische Anfrage, die Laimer gemeinsam mit seinem Nationalratskollegen Rudolf Silvan formulierte. Diese behandelte die Medikamentenversorgung im Krisenfall.

Defis in den Katastralgemeinden erhöhen medizinische Sicherheit

Ein weiterer Beschluss, der einstimmig erfolgte, hat ebenfalls mit Sicherheit zu tun: Es sollen Defibrillatoren durch die Feuerwehr angeschafft werden. Dazu gab es aktuelle Anfragen aus den Katastralgemeinden Ober- und Untergrub. Darum setzte sich der Gemeinderat mit diesem Thema auseinander. Das Ergebnis: Wenn Feuerwehren für die Katastralgemeinden Defibrillatoren erwerben, werden die Kosten zu 50 Prozent - maximal 1.500 Euro - von der Gemeinde übernommen. Die Defis werden an den Feuerwehrhäusern für die Bevölkerung bereitstehen.

„Bisher gibt es nur einen öffentlich zugänglichen Defibrillator in unserer Marktgemeinde“, kommentiert Hinterberger. Jenen, den die SPÖ Göllersdorf im Zuge des Gemeinderatswahlkampfs 2015 angeschafft hat. „Bis dato konnte dadurch eine Person wiederbelebt werden, die Anschaffung hat sich also bereits voll ausgezahlt“, erzählt der SPÖ-Vorsitzende. Folgekosten für Wartung und Co. werden ebenfalls von der SPÖ getragen. Der Defi hängt in der Raika-Filiale und ist öffentlich zugänglich.