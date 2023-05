Das ist der neue Finanzstadtrat in Retz

Der bisherige ÖVP-Gemeinderat Thomas Heidenreich wurde bei der letzten Retzer Gemeinderatssitzung in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Stadtrat gewählt. Er folgt damit auf Roman Langer, der seit einigen Jahren für die Finanzen der zweitgrößten Stadt im Bezirk zuständig war. Als ÖVP-Gemeinderat und Geschäftsführer der Althof GesmbH bleibt Langer erhalten.

Der neue Finanzstadtrat begann seine politische Laufbahn in der Jungen ÖVP Zellerndorf. Als ÖAAB-Mitglied kandidierte er bei der letzten Gemeinderatswahl und errang einen Sitz im Stadtparlament. Der zweifache Familienvater lebt seit 2015 in der Weinstadt und spielt leidenschaftlich gerne Tennis. Nach dem Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur war er 14 Jahre lang bei einer Privatfirma im Tunnelbau als Diplomingenieur tätig.

Der 48-jährige Mandatar ist seit 2015 Landesbediensteter in der Fachabteilung für Güterwege und Leiter der Regionalstelle Weinviertel. ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang gratulierte zur Wahl und dankte Roman Langer für dessen außerordentlichen Einsatz und für das Fachwissen in Finanzangelegenheiten. Seinen Rückzug als Finanzstadtrat hatte er mit beruflicher Überlastung begründet - es gehe einfach die Zeit aus.

