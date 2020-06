„Ich habe bereits beide Volksbegehren unterschrieben“, sagt Stefan Hinterberger, Chef der Göllersdorfer SPÖ und meint damit das Tierschutz- und das Klimaschutzvolksbegehren.

„Da viele unserer Funktionäre in Göllersdorf diese Begehren inhaltlich, aber auch mit ihrer Unterschrift unterstützen wollen, versuchen wir nun alle Freunde der SPÖ Göllersdorf auf die Eintragungswoche aufmerksam zu machen“, erzählt Hinterberger. Via WhatsApp, Newsletter und Facebookveranstaltung wurde auf die Möglichkeit zur Unterschriftenabgabe für das Klimavolksbegehren aufmerksam gemacht.

Aus Sicht der Göllersdorfer Roten sei eines besonders wichtig: Das Klimavolksbegehren setzt sich nicht nur den Schutz des Klimas zum Ziel, sondern stellt auch klar, dass Klimaschutz belohnt werden soll und niemand zurückgelassen werden darf. „Denn im Zuge des Klimaschutzes darf niemand bestraft werden, der zum Beispiel sein Auto braucht, um in die Arbeit zu gelangen“, betont Hinterberger.

Wichtiger sei es, Anreize zu schaffen, um den Pendlern – davon gebe es in Göllersdorf und im Bezirk Hollabrunn einige – den Umstieg auf die Bahn schmackhafter zu machen. Hinterberger denkt dabei in erster Linie an die Einführung des von der SPÖ vorgeschlagenen „1-2-3-Tickets“ und an den dringend notwendigen Ausbau der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau und Retz, da vor allem lange Wartezeiten viele Leute vom Umstieg auf die Bahn abhalten würden.

Eintragung am Gemeindeamt Göllersdorf zu folgenden Zeiten möglich: