3.000 Besucher waren auf Retzer Kunsteisbahn

Bis zum vergangenen Wochenende hatte die Kunsteisbahn in der Weinstadt Retz noch geöffnet. Wie auch in der Bezirkshauptstadt Hollabrunn wurden nach den Semesterferien die Pforten geschlossen.

„Es haben etwa 3.000 Besucher an den 48 Öffnungstagen den Eislaufplatz bevölkert“, erzählt der rührige Eismeister Herbert Presler. Eislaufen konnte man von 16. Dezember bis zum 12. Februar.

Kopfzerbrechen bereitet dem Gemeindebediensteten die enorme Steigerung der Stromkosten, hier spricht er von einer Erhöhung um 400 Prozent. Beim Gas beträgt die Preissteigerung sogar 500 Prozent.

Die Eintrittspreise für die abgelaufene Saison sind hingegen nur leicht angehoben worden: Die Tageskarte für Erwachsene kostete nun sechs statt früher fünf Euro; Kinder zahlen statt 2,50 Euro nun 3 Euro Eintritt. „Da die Eishalle in Eggenburg diese Saison nicht aufsperrte, sind die Eishockeyspieler am Dienstagabend zu uns nach Retz ausgewichen. Die Kinder und Jugendlichen des Retzer Eishockeyvereins ,Ice Lions‘ benutzten am Mittwoch die 650 Quadratmeter große Kunsteisbahn als Trainingsplatz“, weiß Presler zu berichten.

„Ich hoffe, dass die Kunsteisbahn in der Saison 2023/24, trotz der starken Preissteigerungen bei Energieprodukten, wieder geöffnet werden kann“, blickt der für die Eisbahn zuständige Bürgermeister Stefan Lang in die Zukunft.

