200 Gäste am ersten Tag: Hollabrunner Kunsteisbahn in Betrieb

"Die ersten 200 Gäste waren da, wir sind zufrieden", vermeldete Betriebsleiter Karl Schörg am Freitagvormittag am NÖN-Telefon. Nun starte auch das Eishockeytraining, das erste Heimspiel der Hollabrunner Eishockeycracks bekommen Fans am 17. Dezember geboten.

Am zweiten Betriebstag stellte sich auch schon die ersten Schulklasse in Hollabrunn ein - Jugendliche aus dem Polytechnikum Laa zogen ihre Kreise. Auch die Stockschützen können von den Asphaltbahnen wieder auf optimales Eis wechseln.

Sowohl die Eintrittspreise als auch die Betriebszeiten bleiben unverändert. Das Team um Eismeister Georg Lichtenstern sorgt für beste Eisqualität. Das Team des Badbuffets sorgt für ein umfangreiches gastronomisches Angebot im "Hütterl am Eis". Eine große Auswahl an Leihschuhen komplettiert das Angebot der Kunsteisbahn.

Betriebszeiten:

Montag bis Freitag: 14 - 18 Uhr

Samstag: 13 - 18 Uhr

Sonntag, Feiertage und Ferien: 13 - 18 Uhr

Betriebszeiten in den Semesterferien: Montag bis Sonntag von 13 - 18 Uhr

Eistelefon: 02952-3335-315

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.