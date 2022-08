SPÖ fordert rasche Umsetzung von Radweg

Werbung

Ein Autofahrer wurde in der Vorwoche offenbar von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah auf der Bundesstraße von Göllersdorf nach Tulln (B 19) eine Radfahrerin. Es kam zu einem Unfall. „Es war absehbar, dass dort einmal etwas passiert“, bedauert Alfred Schuh den Vorfall, ist aber nicht überrascht.

Er gehört der Eitzersthaler Initiative an, die sich bereits 2014 für einen sicheren Radweg von Göllersdorf nach Eitzersthal eingesetzt hat. „Der Weg entlang des Runzenbachs ist bereits da, es gibt nur eine Lücke von etwa 300 Metern. Da legen sich leider die Grundbesitzer quer“, schildert er die Situation. Die Bundesstraße sei so ausgebaut, „dass du der Gefahr als Radfahrer oder Fußgänger gar nicht ausweichen kannst“, würden es Leitplanken unmöglich machen, sich in Sicherheit zu bringen.

Der vorgeschlagene Weg entlang des Runzenbachs habe seinerzeit großen Zuspruch der Eitzersthaler gefunden: „80 Prozent der Wahlberechtigten haben das Vorhaben unterstützt“, erinnert sich der bald 70-Jährige. Es sei eigentlich völlig logisch, dass der windgeschützte und schattige Weg entlang des Baches geführt wird.

Die Initiative sei überparteilich, Schuh ist aber froh, dass sich die Göllersdorfer SPÖ ebenfalls des Themas annimmt. „Nach dem Unfall fordern wir einmal mehr, dass bei der Umsetzung eines Rad- und Fußweges endlich Tempo aufkommt“, sagt SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger. Die Chefin der SPÖ-Frauen, Daniela Poisinger, lebt in Eitzersthal und betont: „Mit meinen Kindern würde ich nicht entlang der Bundesstraße mit dem Rad nach Göllersdorf fahren.“ Bereits im Vorjahr machten die Roten, wie berichtet, auf den Bedarf einer Radwegverbindung aufmerksam.

Erneutes Gespräch mit Grundbesitzern gefordert

„Im Umweltausschuss wurde ein Gutachter beauftragt, der in der ganzen Gemeinde Möglichkeiten für Radwege aufzeigen soll“, informiert Hinterberger, dass die Gemeinde nicht untätig war. Er fordert jedoch, dass mit den Grundbesitzern noch einmal gesprochen wird, bevor es zur Umsetzung einer anderen Route kommt.

Bürgermeister Josef Reinwein setzt auf Masterplan für Radwege. Foto: SPÖ

„Es gibt einen Vorschlag zwischen der Großstelzendorfer Straße und der Bundesstraße. Da geht es bergauf und bergab. Das geht vielleicht mit dem E-Bike, aber auch das ist im Winter gefährlich“, kennt Schuh die Alternative und ist wenig begeistert: „Mit Kinderwagen oder Rollstuhl ist das unmöglich.“

„Derzeit wird ein Gesamtkonzept ausgearbeitet, das wird unser Masterplan werden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Josef Reinwein. Wann dieser Plan stehen wird, kann er heute noch nicht sagen, sicher sei aber, dass der Gemeinderat darüber abstimmen wird. Und: „Wir haben viele große Projekte in nächster Zeit vor, darum ist es wichtig, für die Radwege Förderungen zu lukrieren, weil wir es uns sonst schlichtweg nicht leisten können.“

Den Unfall auf der Bundesstraße bedauert der Gemeindechef, betont aber, dass dort 70 km/h vorgeschrieben sind und „dass der Verkehr dort massiv weniger geworden ist“.

