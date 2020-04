Die aktuelle Situation ist für viele Eltern eine Herausforderung: Die Kinder sind zu Hause, müssen unterrichtet, betreut und beschäftigt werden. Eltern, die arbeiten, sind hier noch mehr gefordert; und ganz besonders, wenn ein Kind behindert ist.

„Mein gesundes Kind lass‘ ich zu Hause und mein chronisch krankes schick‘ ich in die Schule?“Mutter Lisa Böckl zur Frage der Betreuung in der Sonderschule in der Coronakrise

Lisa und Manfred Böckl sind Eltern von Zwillingen. Während Constanze eine gesunde 14-Jährige ist, muss ihr Bruder Jakob rund um die Uhr betreut werden. Da beide Eltern arbeiten, ist das ohne Unterstützung nicht zu bewältigen.

privat Jakob und Manuela Mohr basteln ein Mobile

Sicher, der 14-Jährige könnte in der Hollabrunner Sonderschule weiterhin betreut werden, aber: „Mein gesundes Kind lass‘ ich zu Hause und mein chronisch krankes schick‘ ich in die Schule?“, will die Mutter das nicht verantworten. So entstand die Idee, Stützkraft Manuela Mohr, die während des normalen Schulbetriebs hauptsächlich für Jakob zuständig ist, am Vormittag nach Eitzersthal zu holen.

Es folgten viele Telefonate und E-Mails mit Bildungsdirektion, Schule und dem Hollabrunner Rathaus. Zwischendurch sah es so aus, als würde die Idee nicht umgesetzt werden können. Böckl wollte bereits Sonderurlaub beantragen. Doch die Sozialarbeiterin gehört zum Leitungsteam der Sonnberger Justizanstalt und wird dort, gerade in Zeiten wie diesen, oft vor Ort gebraucht.

Die Eitzersthaler Familie wandte sich mit ihrem Anliegen an Stadtchef Alfred Babinsky, der schließlich zustimmte, dass der Dienstort von Mohr geändert wird. Von Mitte März bis zum Beginn der Osterferien war sie in Eitzersthal im Einsatz, anstatt in der Schule am Hollabrunner Koliskoplatz.

Durch diese Lösung sei es einerseits Lisa Böckl und ihrem Mann möglich, ihrem Job nachzugehen, andererseits müsse auch Mohr nicht in Zeitausgleich gehen, wenn sie in der ASO aufgrund der geringeren Schülerzahl nicht gebraucht würde. Und: „Jakob kann zu Hause bleiben und muss sich nicht jeden Tag an einen anderen Lehrer gewöhnen.“ Außerdem werde natürlich das Ansteckungsrisiko verringert.

„Unbürokratisch, schnell und einfach cool“

Mit 3. April endete der Vertrag, eine Verlängerung war nicht vorgesehen. Doch da die Maßnahmen der Regierung verlängert wurden, wird Jakob auch nach den Ferien die ASO noch nicht besuchen können. Also dachte sich Lisa Böckl, es sei einen Versuch wert, den Bürgermeister erneut zu kontaktieren, um den Vertrag vielleicht doch zu verlängern. „Ich bin hellauf begeistert!“, ist ihr die Freude über das Ergebnis anzuhören.

Babinsky meldete sich binnen kurzer Zeit mit guten Nachrichten: Der Vertrag wird – nach den Osterferien – um zwei Wochen verlängert. „Ich weiß, dass wir nicht immer wieder verlängern können, aber damit ist uns schon sehr geholfen“, sind die Böckls froh, dass Manuela Mohr am 15. April wiederkommen darf. „Es war unbürokratisch, schnell und einfach cool“, ist die Sozialarbeiterin voll des Lobes für den Stadtchef.