Bau-Paradies Hollabrunn? Bis Mitte Juni sollen neue Richtlinien stehen

„Das Thema brennt, es darf nicht noch länger aufgeschoben werden“, erklärte Grünen-Mandatar Georg Ecker, warum seine Fraktion, die SPÖ und die Liste Scharinger für Mittwochabend (31.5.) eine Sondersitzung des Hollabrunner Gemeinderats erwirkt hatten. Wie berichtet geht es den drei Parteien um befristete Bausperren für großvolumigen Wohnbau in der Stadt und in den Katastralgemeinden.

Zu diesem Thema wurde nach der März-Sitzung ein Arbeitskreis gegründet. Dieser tagte jedoch nur einmal Mitte April. Ecker und seine Mitstreiter sind überzeugt, dass die ÖVP das Thema aufschieben möchte. „Wir brauchen eine Bausperre, weil viele Projekte in der Pipeline sind“, erklärte Ecker. Die Zeit der Bausperre solle genutzt werden, um ein klares Bebauungskonzept für die Gemeinde zu erarbeiten. Ein solches fehle nämlich in Hollabrunn. „Hollabrunn muss sich in eine gezielte Richtung entwickeln. Diese muss aktiv von der Gemeinde vorgegeben werden“, betonte der Landtagsabgeordnete. Und stellte klar: „Es soll gebaut werden, aber nach Regeln.“

Sondersitzung als Initialzündung für ein Umdenken?

Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger unterstützte dieses Ansinnen und kritisierte, dass der „Arbeitskreis heute 43 Tage her ist und wir haben noch immer kein Protokoll“. Generell fänden jene Arbeitskreise, die Stadtrat Günter Schnötzinger (ÖVP) leitet, „nur spärlich“ statt.

Kritik an den Arbeitskreisen übte auch SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant: „Die haben Club-2-Charakter. Es schaut nicht viel raus, aber man hat ab und zu etwas zum Lachen.“ In Hollabrunn gebe es einfach keinen Plan, wie gebaut werden soll. Vergleichbare Städte hätten viel genauere Bebauungsrichtlinien als Hollabrunn. „Die heutige Sondersitzung soll eine Initialzündung sein, um auch bei der ÖVP ein Umdenken zu erwirken“, meinte Dechant. Auch er erklärte den Zuhörern, warum die Sondersitzung aus seiner Sicht einberufen werden musste: „Wenn wir als Opposition Anträge einbringen, dann sucht die ÖVP einmal 1.000 Gründe, warum das nicht geht.“

Ihr wollt vorher immer Unterlagen von uns und wir sind euch nicht einmal einen Kaszettel wert. ÖVP-Klubobmann Alex Rausch

Nachdem Grüne, Liste Scharinger und SPÖ eine Reihe an Anträgen gestellt hatten – diese forderten unter anderem einen Bebauungsplan, der im Arbeitskreis erarbeitet werden soll, den Schutz des Ortsbildes, einen Widmungsstopp von Grün- in Bauland, eine Resolution für eine Leerstandsabgabe in Städten oder nur noch Bauklasse III in der Stadt zu erlauben -, ergriff ÖVP-Klubobmann Alex Rausch als Erster der Mehrheitspartei das Wort – und übte ebenfalls Kritik.

Die Tagesordnung zur Sondersitzung sei sehr schwammig. „Ihr wollt vorher immer Unterlagen von uns und wir sind euch nicht einmal einen Kaszettel wert.“ Er stellte weiters in den Raum, dass es vielleicht schon einen weiteren Termin für den Arbeitskreis gegeben hätte, hätte auch die SPÖ ihre Hausaufgaben gemacht. Denn ausgemacht war, dass die Beteiligten ihre Vorstellungen schriftlich einbringen. Das sei nur von den Grünen und der Liste Scharinger erfolgt.

Sonnberg als Musterbeispiel

Das bestätigte Arbeitskreisleiter Schnötzinger. Anträge müssten eben auch rechtlich geprüft werden, um zu klären, was möglich ist. „Wir wollen regulieren“, betonte er einmal mehr und nannte Sonnberg als Musterbeispiel. „Ich will keine Regeln, ohne mit den Bürgern zu sprechen.“ In Sonnberg wurde mit den Bewohnern gesprochen, wo und wie sich die Katastralgemeinde entwickeln soll. Die Ideen wurden geprüft, final präsentiert und schließlich wurden die Bebauungsbestimmungen im Gemeinderat beschlossen. „Ich will nicht, dass verordnet wird, sondern, dass miteinander geredet wird“, unterstrich Schnötzinger.

„Dialog ist super“, erwiderte Grünen-Stadträtin Sabine Fasching dazu. Genau darum sei ein Baustopp wichtig, damit in dieser Zeit entsprechende Regeln aufgestellt werden können. Diese brauche es dringend. „Unsere Bauvorschriften sind ziemlich dünn“, zückte sie einen A4-Zettel. „Wir haben keine Schutzgebiete, es wird nicht aufs Ortsbild geschaut. Wir haben einen riesigen Nachholbedarf.“ Eben weil es nur wenige Bauvorschriften gibt, sei Hollabrunn für Bauträger so interessant, so Faschings Schlussfolgerung. Da stimmte Dechant zu: „Die haben hier ein kleines Paradies, weil sie die Gemeinde schalten und walten lässt, wie sie wollen.“

ÖVP-Stadtchef betont: „Ein Entwicklungskonzept liegt vor!“

FPÖ-Mandatar Michael Sommer sprach sich ebenfalls für eine Bausperre aus. Auch wenn die Einladung „nicht die feine Englische“ gewesen sei, sei das Thema keine Überraschung.

"Mit den Werkzeugen der Raumordnung vorsichtig und mit Bedacht umgehen", sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky, hier auf einem Archivbild. Foto: NÖN-Archiv

ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky wartete lange, bis er sich in die Diskussion einschaltete. Man müsse mit den Werkzeugen der Raumordnung vorsichtig und mit Bedacht umgehen, sagte er. Ein Entwicklungskonzept liege nun vor „und geht in Kürze in die öffentliche Auflage“. Beschlossen werden soll es in der September-Sitzung. Ein Beschluss zu Bausperren könne in der Sondersitzung sicherlich nicht gefasst werden, weil: „Wir haben keine Unterlagen und damit keine Grundlage“, erklärte der Stadtchef.

Stadtplaner Ernst Maurer: „Es braucht Konsens und kein Verbot“

Babinsky stellte den Antrag, Stadtplaner Ernst Maurer sowie die Raumplaner Jochen Schmid und Julia Pechhacker von Knollconsult als Sachverständige und Auskunftspersonen beizuziehen. Dieser Antrag wurden von allen Gemeinderäten angenommen. Architekt Maurer beantwortete Fragen sehr emotional und gab zu bedenken: „Wenn wir heute alles nicht zulassen, geht auch der soziale Wohnbau stark zurück.“ Außerdem würden Bausperren langfristig Arbeitslose bedeuten. „Es braucht Konsens und kein Verbot“, ist er überzeugt. Anzusetzen sei jedenfalls bei der Verdichtung. Dem stimmte Schmid zu. „Viele Dinge, die in allen Anträgen angesprochen wurden, sind in Sonnberg passiert“, sollte das Vorgehen in der zweitgrößten Hollabrunner Katastralgemeinde die fachliche Messlatte sein.

ÖVP-Stadtrat Lukas Niedermayer war es schließlich, der einen Gegenantrag stellte, dass eine geordnete Siedlungsentwicklung mit Zielen und Maßnahmen festgelegt und Mitte Juni den Gemeinderäten präsentiert werden sollen. Außerdem solle der „Arbeitskreis Bausperre“ seine Arbeit wieder aufnehmen.

Ihr macht immer Gegenanträge, weil euch nix Besseres einfällt! Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger

Diese Formulierung gefiel Scharinger besonders: „Das gab’s noch nie, dass die ÖVP ihrem eigenen Stadtrat sagen muss, dass er die Arbeit aufnehmen soll.“ Auch wenn ihn dies amüsierte, wetterte er: „Ihr macht immer Gegenanträge, weil euch nix Besseres einfällt und zögert die Sache hinaus!“ Darum werde die Liste Scharinger dagegen stimmen. „Mit diesem Gegenantrag lehnen wir unsere eigenen Anträge ab, darum werden wir nicht mitstimmen“, erklärte Georg Ecker für die Grünen.

Letztlich wurde der ÖVP-Gegenantrag mit den Stimmen der Bürgermeisterpartei angenommen. Der Arbeitskreis muss nun bald tagen, um die Ideen für mögliche Bausperren und Bebauungsrichtlinien auszuarbeiten.

Plötzlich war der Stadtsaal leer - die Sitzung wurde zwischenzeitlich zur Beratung unterbrochen. Foto: Sandra Frank

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.