"Insgesamt 22 Tagesordnungspunkte stehen an, die jetzt über Umlaufbeschlüsse stattfinden und den Oppositionsparteien das Recht nehmen, dazu Abänderungs- bzw. Zusatzanträge oder Anfragen zu stellen. Gleichzeitig wird auch die Öffentlichkeit von diesen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen", beklagen Georg Ecker von den Grünen, Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger und SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant.

Besonders hervorgehoben wird ein anstehender Beschluss für den mit 21,2 Millionen Euro veranschlagten Bildungscampus, für den eine öffentliche Diskussion zwingend notwendig wäre, sie die Oppositionschefs betonten: „Wir machen bei dieser Arbeitsverweigerung der ÖVP und der Einschränkung unserer demokratischen Rechte nicht mit." Sie sehen keinen Grund, warum jetzt, wo so viele an ihre Arbeitsstätten zurückkehren, kein physisches Zusammentreffen der Hollabrunner Gemeinderatsmitglieder erfolgen sollte, und wollen daher nicht an den anstehenden schriftlichen Gemeinderatsabstimmungen teilnehmen.

"Während sogar der gesamte NÖ Landtag mittlerweile Sitzungen in gewohnter Weise abhält, herrscht in Hollabrunn wieder einmal Stillstand", mokiert Wolfgang Scharinger. "Wir bieten weiterhin unsere konstruktive Mitarbeit bei der Bewältigung der Krise an. Unsere demokratischen Regeln dürfen aber nicht leiden", meint Georg Ecker.

Friedrich Dechant räumt ein, dass in anderen Gemeinden ebenfalls Umlaufbeschlüsse erfolgt sind, "aber mit dem feinen Unterschied, dass in diesen Gemeinden keine Millionenprojekte wie der Schulcampus in Hollabrunn ohne öffentliche Diskussion durchgepeitscht werden. Daher wird die SPÖ-Fraktion nach reiflichen Überlegungen an dem Umlaufbeschluss nicht teilnehmen, auch wenn sie etliche Tagesordnungspunkte für in Ordnung findet".

Auch der einzige FPÖ-Mandatar Michael Sommer, der sich klar gegen die Umlaufbeschlüsse ausgesprochen hatte, wird aus Protest nicht teilnehmen. Er meint: "Für uns bedeutet Demokratie Meinungsaustausch und das Umsetzen von Bürgeranliegen, nicht das Abnicken der ÖVP und Bürgermeisterideen."