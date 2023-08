Ehemaliger Retzer Weinbauschule droht der Abriss

Seit die Retzer Tourismusschule in ihr neues Gebäude übersiedelt ist, steht das Gebäude, in dem früher die Retzer Weinbauschule untergebracht war, überwiegend leer. Derzeit wird es als Ausweichquartier während der Umbauarbeiten am Retzer Kindergarten am Rudolf-Rockenbauerplatz genutzt. Was 130 Jahre nach der Gründung der Weinbauschule mit den Gebäuden weiter passieren wird, ist noch nicht geklärt.

Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) berichtete in einer Sitzung über das geplante Vorgehen des Landes NÖ: Das Grundstück soll entsiegelt werden. Im Klartext bedeutet das: Abriss des Gebäudekomplexes. Wobei das Weinkompetenzzentrum erhalten bleiben soll.

Tatsache ist, dass sowohl das Gelände rund um die Gebäude mit Kelleranlagen, Klassen- und Büroräumlichkeiten, Labor und Werkstätten, Turnsaal sowie über elf Hektar Weingärten am Gut Altenberg im Besitz des Landes Niederösterreich sind. An diesem Standort betreibt das Land NÖ das Landesweingut Retz – Gut Altenberg. Zahlreiche Preise, Salon- und Sortensieger zeugen von den hervorragenden Leistungen dieses Betriebs.

Hunderte Schüler konnten sich innovatives Fachwissen im Laufe der Jahre aneignen. Schwerpunkte im Weinbau, in der Kellerwirtschaft, im Obstbau, Landtechnik bis zur Bienenwirtschaft wurden in Fachschule, Berufsschule oder verschiedenen Kursen angeboten. Winterfachtagungen des Absolventenverbands, Fachexkursionen im In- und Ausland, Vorträge bei Monatsversammlungen und Maschinenvorführungen machten Retz zum Kompetenzzentrum im Weinbau und Landwirtschaft, welche durch die Eröffnung des Weinkompetenzzentrums ihren Abschluss fand. Zahlreiche erfolgreiche Absolventen profitierten davon und sind stolz auf diese Erfahrungen.

Bei der heurigen Weintour besichtigte der Retzer Stadtchef Stefan Lang den Keller der alten Retzer Weinbauschule. Foto: Franz Enzmann

Stadtrat Felix Wiklicky von der Bürgerliste „Wir für Retz“, der bei der Gründung der Tourismusschule Retz mitwirken durfte, macht jedoch die weitere Entwicklung des geschichtsträchtigen Gebäudes nachdenklich. Angelehnt an das Gustav Mahler zugeschriebene Zitat: „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers" fragt er sich, wo die Slabys und Reckendorfers von heute sind, die den Standort Retz weiterentwickeln sollen.

Und das schon seit einigen Jahren: Konkret forderten die Mandatare Laura Filipsky (Grüne) und Felix Wiklicky (WIR) bereits in einer Gemeinderatssitzung im Juli 2016 eine „kompakte, umfassende Lösung“ anzustreben. Wie damals berichtet, ergänzte Wiklicky, dass eine mögliche Nachnutzung der früheren Weinbauschule angesprochen werden sollte, und zwar bei der Beschlussfassung über den Standortwechsel der Tourismusschule Retz.

SPÖ wünscht sich sinnvolle Nutzung der alten Weinbauschule

Auch die SPÖ-Stadträtin Beatrix Vyhnalek kann sich bei einer sinnvollen Nutzung des historischen Gebäudes samt Keller einen Erhalt vorstellen. „Ist dies nicht gegeben, dann sollte ein Abriss erfolgen“, so die Mandatarin im NÖN-Gespräch.

Stadtchef Stefan Lang erklärt: „Es liegt in der Kompetenz des Landes Niederösterreich, was mit dem Gebäudekomplex passiert. Die Stadtgemeinde hat dabei kein Mitspracherecht. Wichtig ist mir, dass der Standort des Landesweinguts in Retz erhalten bleibt.“

Aus der Gedenkschrift der Weinbauschule Retz: