EVN-Infotour führt nach Haugsdorf, Retz und Ziersdorf

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

„Um möglichst vielen Menschen beim Kostensparen zu helfen, führt unsere Tour vor allem in Gemeinden mit hoher Bevölkerungsdichte“, erläutert EVN-Sprecher Stefan Zach. Ausgenommen sind Städte, in denen die EVN mit einem Service-Center vertreten ist.

Viele Kunden hätten den Überblick über die verschiedenen Boni und Rabatte und deren Einlöseart verloren. Insofern rechnet Zach mit hohem Interesse: „Vor allem ältere Menschen bevorzugen den persönlichen Kontakt gegenüber dem Online-Angebot. Gerne unterstützen wir beim Ausfüllen der Online-Formulare. Bitte Meldezettel und die letzte Rechnung mitnehmen – dann geht es gleich doppelt so schnell“.

Im Weinviertel stoppt die EVN-Tour ab 26. September: von 9 bis 11 Uhr in Ziersdorf (Hauptplatz); von 14 bis 16 Uhr in Haugsdorf (Hauptplatz). Am 27. September folgen Retz (9 bis 11 Uhr) und Laa (14 bis 16 Uhr); der SEFRA-Platz in Korneuburg und der Kirchenplatz in Ernstbrunn (9 bis 11 sowie 14 bis 16 Uhr) stehen am 28. September am Plan. Weiters: Hauptplatz Gaweinstal und Kolpinghaus-Parkplatz Poysdorf am 29.9. sowie abschließend Gänserndorf (Platz beim Kulturhaus) und Zistersdorf (K9/HTL) am 30.9.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.