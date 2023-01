Trachtenkapelle Pulkau spielte ihr 55. Neujahrskonzert

Werbung

Eröffnet wurde das Konzert mit dem „Nechledin Marsch" von Franz Lehar unter Dirigent Bernhard Engel. Das musikalische Programm spannte sich von Filmmusik („Adventure!") über ein Medley aus Hits der Band Queen („Queen in Concert") bis zum Marsch "Gruß aus Wien" von Robert Stolz.

Erstmals stand auch Daniel Binder am Dirigentenpult. Nicht zu vergessen die großartige Vorführung der Teenie-Band unter der Leitung von Benedikt Fehringer. So mancher talentierte Nachwuchsmusiker wird wohl bald in der Kapelle zu finden sein.

Ehrenzeichen für verdiente Musiker

Nach der Pause wurden verdiente Musiker der Trachtenkapelle geehrt. So durften Flora Vesely über das Marketenderinnen-Abzeichen in Silber, Alexander Wurst über das Leistungsabzeichen in Bronze und einige langjährige Mitglieder über Ehrenmedaillen in Empfang nehmen. Völlig überrascht wurde Daniel Binder mit dem Silbernen Ehrenzeichen.

Die Idee, das Konzert mit Radetzky-Marsch beschließen zu wollen, wurde vom tosenden Applaus des Publikums verhindert. Bernhard Engel musste weitere zwei Mal zum Dirigentenstab greifen, um die Besucher zum Schlussbeifall zu bewegen. „Endlich war wieder ein Neujahrskonzert möglich“, konnte man von den Gästen hören, „und hoffentlich erfüllen sich viele der hier ausgesprochenen Neujahrswünsche für 2023!“

Unter den applaudierenden Besuchern waren Bürgermeister Leo Ramharter mit Gattin, Pater Jakob als Vertreter für Stadtpfarrer Pater Jerome sowie Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger ebenso wie Bezirkskapellmeíster-Stellvertreter Stefan Stift, Bezirksjugendreferentin Stefanie Stift und deren Stellvertreter Norbert Trauner. Für den Musikschulverband Retzer Land waren Bürgermeister Stefan Lang, Direktor Gerhard Forman und Gerald Hofmann unter den Ehrengästen vertreten. Vom Blasmusikverband konnte Landesjugendreferentin Sonja Wurm begrüßt werden.

Als Mitglied der Trachtenkapelle wurde Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer begrüßt. Landtagsabgeordneter Richard Hogl überbrachte die Glückwünsche von Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner. Freunde von der Stadtkapelle Raabs und der Trachtenkapelle Theras, der Grenzlandkapelle Hardegg, des Musikvereins Zellerndorf und von der Weinviertler Hauerkapelle bis zum Musikverein Bärnkopf lauschten ebenfalls dem Musikprogramm.

