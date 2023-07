Beratung bringt's: „Raus aus Öl & Gas“ in Unterretzbach

Unter dem Motto „Raus aus Öl & Gas“ gab es im Atelier 73 in Unterretzbach am 13. Juli die Möglichkeit, sich über aktuelle Förderungen beim Umstieg von fossilen Brennstoffen auf eine umweltfreundliche Heizung zu informieren. Dabei konnte Bürgermeister Manfred Nigl bei seiner Begrüßung auf eine überschaubare, aber sichtlich sehr interessierte Besucherschar blicken.

Als Vortragende waren Modellregionsmanager Gregor Danzinger vom „Unser Klima Retzer Land“ und der Unterretzbacher Ronald Setznagel zur Stelle, der im ersten Teil sehr ausführlich auf die Notwendigkeit von Einsparungen im Energieverbrauch einging: „Österreich importiert jährlich Öl und Gas für etwa 10 Milliarden Euro!“ Anhand von Sanierungen in bestehenden Objekten wurde das Einsparungspotenzial recht deutlich veranschaulicht.

Beim Umstieg von Öl und Gas gibt es derzeit bis zu 12.500 Euro an Förderung. Für die vorherige Fachberatung können zwei Stunden kostenlos in Anspruch genommen werden. Danzinger erläuterte den Fördervorgang und den richtigen Einsatz von Pellets und Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik. Bei der anschließenden Diskussion wurde eine Vorortberatung als notwendig erachtet, um Ist-Zustand und Umstellungsmöglichkeiten sinnvoll für Sanierung und richtige zukünftige Heizungsart zu erarbeiten.

Markus Prey vom ansässiger Heizungsbetrieb bot ebenfalls die Möglichkeit einer Beratung und die Durchführung der gesamte Förderabwicklung an. Auch wenn derzeit das heiße Sommerwetter nicht an die Heizperiode denken lässt: „Der nächste Winter kommt bestimmt!“