Hohe Energiepreise lösen Sturm auf Nappersdorfer Start-up eFriends aus

Die eFriends Energy GmbH in Nappersdorf teilt regional erzeugten Ökostrom aus Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft in Echtzeit und unabhängig von großen Stromanbietern. Die NÖN fragte bei CEO und Gründer Matthias Katt nach, wie sich die Lage beim Start-up in der Zeit der Teuerung entwickelt hat.

Das Interesse an Erneuerbarer Energie sei durch den Konflikt in der Ukraine massiv gestiegen, bestätigt Katt: „Dadurch verzeichnen wir einen Run auf unsere Plattform und das bringt uns zusätzliche Einnahmen, die wir wieder in die Weiterentwicklung der Plattform stecken, da unsere Dienstleistung sehr arbeitsintensiv ist – vor allem im Bereich des Personals.“

Das aktuelle Wachstum sei etwa dreimal so hoch wie vor der Krise. Für die eFriends sei das gut bewältigbar, versichert der Geschäftsführer. Zudem werde an Verbesserungen der Prozesse gearbeitet, um auch eine Expansion über Österreich hinaus zu ermöglichen.

Das Preisniveau vor der Kostenexplosion lag für Energie – ohne Netzkosten und Abgaben – bei etwa 8 Cent/kWh. Derzeit habe sich der Preis bei rund 20 Cent/kWh eingependelt.

eFriends sind entweder Stromproduzenten (etwa, weil sie auf ihrem Dach eine PV-Anlage betreiben) oder Stromkonsumenten. Die Idee zu dem Start-up entstand vor zehn Jahren, wie Katt erzählt: „2013 wollten wir mit unserem Verein eine Photovoltaik-Anlage auf einer Volksschule errichten, doch wir bekamen die Förderung nicht. Das hat mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, das muss doch auch ohne Förderung gehen.“

So entstanden die ersten Projekte, bei denen sich Privatpersonen an PV-Anlagen von Kleinbetrieben beteiligten und ihr Investment in Form von Sonnenstrom und Wertgutscheinen zu mehr als 100 Prozent retour erhielten. Zu den Unternehmen, die derzeit unterstützt werden können, gehören unter anderem „Gutes aus Obritz“ und „BioWeinbau Müllner“.

„Aber auch Privatpersonen, die auf ihrem Dach eine PV-Anlage betreiben, können durch uns ihren überschüssigen Strom beispielsweise an Familienmitglieder billig verkaufen oder schenken“, erklärt Katt.

Im Pilotjahr 2018 stattete die Firma 100 Haushalte aus, wurde offiziell zum Energieanbieter und gewann den Best Business Award in Niederösterreich. Heute sind die eFriends die größte Energiegemeinschaft Österreichs.

„Die Ummeldung geht so schnell wie der Wechsel des Handy-Anbieters“, erklärt Katt. Anschließend wird die Installation des eFriends-Meters durch einen Partnerbetrieb oder einen Elektro-Fachbetrieb durchgeführt. Jeder in Österreich kann zum Nappersdorfer Energievorreiter wechseln.

Wie sieht Katt die Zukunft der Energiewirtschaft? „Photovoltaikanlagen sind simpel, in Zukunft wird jeder eine haben. Windräder hingegen sind aufwendig, die werden eher weniger Leute betreiben“, vermutet der Unternehmer.