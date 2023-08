Stromverbrauch der Gemeinde Hollabrunn ist gestiegen

Um energietechnisch möglichst unabhängig zu sein, werden auch in der Bezirkshauptstadt viele Hebel in Bewegung gesetzt. Gemeindeintern ist bereits die „Solar² EEG Hollabrunn“ – eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft – im Laufen. Eine Energiegenossenschaft, in die dann auch Bürger und Firmen einsteigen können, ist in Gründung.

„Wir kaufen derzeit um 12 Cent pro kWh ein und verkaufen um 15 Cent pro kWh“, berichtet Klimaschutz-Stadtrat Josef Keck (ÖVP) von der EEG. Mehr als 20 Photovoltaik-Anlagen wurden im Gemeindegebiet bereits mit Bürgerbeteiligung errichtet – und waren allesamt mindestens zweifach überzeichnet. Mittlerweile liefern 23 gemeindeeigene PV-Anlagen rund 256.000 kWh Strom von den Dächern der Gemeindeobjekte. Dadurch konnten rund 51,7 t/CO2 eingespart werden.

Die große PV-Anlage, die am Bildungscampus errichtet wird, wird in die zu gründende Genossenschaft einspeisen. Das sollte sich nicht zuletzt auf die Energiekosten des Freibades und der Sportstätten auswirken, denn am Campus wird im Hochsommer – also außerhalb des Schulbetriebs – weniger Energie benötigt werden.

In seinem Bericht als Umweltgemeinderat schlüsselte Josef Keck Kennzahlen der Gemeinde aus dem vergangenen Jahr auf: Der Stromverbrauch hat sich um 0,4 Prozent erhöht (inklusive der PV-Erträge um 6,5 Prozent), was einen Mehrverbrauch von rund 16,7 MWh bedeutete. Der Gasverbrauch hat sich im Vergleich zum Vorjahr dagegen um 2,8 Prozent (34 MWh) verringert, der Wärmeverbrauch um 1,4 Prozent (58,3 MWh). Der aus dem gesamten Energieverbrauch resultierende CO2-Ausstoß: 2.579 t/Jahr.