„Raus aus Öl & Gas“: Drei weitere Termine im Retzer Land

Seit Mai 2023 tragen die sechs Retzer-Land-Gemeinden Retz, Retzbach, Hardegg, Pulkau, Schrattenthal und Zellerndorf den Titel „Öl- und gasfreie Gemeinde“. Diese Initiative unterstützt die Bürger dabei, den Heizungstausch in den eigenen vier Wänden optimal durchzuführen. Die Klimamodellregion Retzer Land hat mit Info-Materialien, Energievorträgen durch Wärme-Coaches und individuellen Energieberatungen ein Unterstützungspaket erstellt, das den Umstieg von fossil auf erneuerbar erleichtern wird.

Drei Gemeinden laden nun herzlich zu den nächsten Info-Veranstaltungen des Erneuerbaren-Wärme-Coaches ein:

Hardegg: Dienstag, 3. Oktober, ab 18.30 Uhr, Dorfzentrum Niederfladnitz

Dienstag, 3. Oktober, ab 18.30 Uhr, Dorfzentrum Niederfladnitz Retz: Donnerstag, 5. Oktober, ab 18.30 Uhr, Schlossgasthaus Retz

Donnerstag, 5. Oktober, ab 18.30 Uhr, Schlossgasthaus Retz Schrattenthal: Mittwoch, 11. Oktober, ab 18.30 Uhr, Rathaussaal 4.0 in Obermarkersdorf

Neben einem fundierten Einblick in das Thema der Heizungsumstellung samt Praxisbeispielen und Förderungslandschaft können sich Interessierte ab 18.30 Uhr beim Info-Stand der Energie- und Umweltagentur (eNu) über klimafreundliche Heizsysteme informieren. Um 19 Uhr startet der Vortrag.

Um eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen zu können, ist eine Anmeldung zu den separaten Beratungstagen online unter www.unser-klima.at bzw. per Mail an gd@unser-klima.at oder telefonisch unter 0680/151 66 08 notwendig.

Zahlen & Fakten zu den Förderungen

Aktuell stehen bis zu 10.500 Euro Fördergelder durch Bund und Land zur Verfügung, wenn von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Heizung mit Pellets, Hackschnitzel, Stückholz, eine Wärmepumpe oder Fernwärme umgestiegen wird. Beim Tausch eines gasbetriebenen Heizsystems wird derzeit ein zusätzlicher „Raus aus Gas“-Bonus von 2.000 Euro vergeben. Wird zeitgleich eine thermische Solaranlage errichtet, kann es nochmal bis zu 1.500 Euro geben. Einkommensschwache Haushalte können sogar eine bis zu 100-prozentige Förderung für den Heizkesseltausch erhalten. Wird der Heizkesseltausch vom Bund gefördert, kann man fünf Jahre lang 400 Euro als Sonderausgabe beim Steuerausgleich geltend machen.