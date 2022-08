Entdeckungsreise durch den Hollabrunner Wald

Werbung

„Es waren so viele Kinder dabei, wie noch nie!“, freut sich Arno Klien, Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, dass die Wald-Kinder-Wanderung ein großer Erfolg war. Bei angenehmen Sommertemperaturen wurde der Walderlebnisweg im Hollabrunner Wald beschritten.

Die Mädchen und Burschen waren neugierig, interessiert und wissbegierig. „35 Kinder, das ist ein Rekord“, sagt Klien. Mit den Kindern marschierte eine entsprechende Anzahl an erwachsenen Begleitern dabei. Auch jene Kinder, die zu Beginn noch schüchtern waren, legten dies bei den vielen Erlebnissen entlang des Weges bald ab. Und so wanderten Willi Müllebner und Klien mit einer quirligen Kinderschar durch den Wald. Hier fiel den Experten vor allem eines auf: Der Wald dürstet nach Wasser.

Käfer und Co. wurden unter die Lupe genommen

Müllebner hatte einiges für die Kinder auf Lager: Beobachtungsgläser und Gartenschauferl wurden zum Einfangen und Bestimmen verschiedener Getiere, wie Ameisen, Spinnen und diverser Käfer. Die Kinderschar bekam auch den Schädelknochen des kleinsten Säugetiers im Wald, einer Spitzmaus, zu Gesicht. „Dieser sorgte für großes Interesse, nicht nur beim Nachwuchs“, beobachtete Klien. Ein Mini-Batcorder, ein Gerät für die automatische Erfassung von Fledermäusen, faszinierte die Wanderer.

Einige Stationen am Fit-Parcours wurden absolviert und Schautafeln des Wald-Erlebniswegs untersucht. Klien führte die Truppe zur ältesten Föhre im Wald. Um den Umfang und die Einzigartigkeit diese Föhre zu verdeutlichen, durften die Kinder den Baum umarmen. In der Nähe der Koliskowarte wurde Totholz gesammelt und damit ein Unterstand gebaut. Der Spielplatz, vor allem die stufenartige Baumstumpf-Treppe, zog viele Wanderer in seinen Bann. Übers Laurenzi-Bründl ging‘s vorbei an der Bildeiche zurück zum Ausgangspunkt. Auf diesem Weg wurden natürlich die Stationen des Erlebniswegs ausprobiert.

Dass die Wanderung ein Erfolg war, zeigte sich am Ende: Klien konnte fünf neue Mitglieder bei den Freunden des Hollabrunner Waldes begrüßen.

