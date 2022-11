Neues Portal und Platzl für den Nationalpark Thayatal

Am Nationalfeiertag wurden gleich zwei Neuheiten im Nationalpark Thayatal eröffnet: Im Rahmen des ersten Aktivtages der NÖ Bäuerinnen wurde das sogenannte „LANDe Platzl“ von der Retzer Gebietsbäuerin Christine Löscher und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger enthüllt.

Dieses stehe für das Miteinander zwischen den Menschen und der Natur, erklärte Löscher. „In der Covid-Zeit hat das Wandern in der Natur immer mehr zugenommen“, so die Bäuerin, und das habe oft zu Konflikten zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und den Wanderern geführt. Zum Beispiel wurden Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt oder es wurde zu laut durch die Wälder marschiert. „Um die Menschen dafür zu sensibilisieren, was der Natur guttut, kam uns die Idee, beim Eingang in den Naturpark ein Landeplatzl zu errichten“, schildert Löscher.

„Plogging“ als neuer Fitness-Trend?

Sie betonte dabei mehrmals das Miteinander: „Es muss beides möglich sein!“ Auf der Bank aus Massivholz sind passende Infos und Tipps auf Hinweistafeln montiert. Die Besucher erfahren zum Beispiel, dass das „Plogging“ eine Bewegungsform mit Mehrwert ist: „Man pflückt quasi herumliegende Abfälle am Wegrand auf und tut zusätzlich etwas für die körperliche Fitness. Man braucht dazu nur ein Sackerl und schon kann es losgehen“, führte die Gebietsbäuerin aus.

Eine weitere Attraktion war die Eröffnung eines Wildportals, das aus über 320 geschälten Holzästen im Halbrund über dem Start des Wanderparcours im Nationalpark gestaltet worden ist. Die Idee stammt vom Horner Architekten Karl Gruber und wurde von Holzbaumeister Christian Goismaier aus Dallein umgesetzt.

„Das Wildportal ist eine Art Leitsystem für unsere Gäste“, erklärte Nationalparkdirektor Christian Übl. Mit ihm freute sich Bürgermeister Fritz Schechtner über die lange Liste von Ehrengästen; darunter Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer, der in seiner Funktion als Obmann des Abfallverbandes die Landeplatzl-Errichtung unterstützte.

