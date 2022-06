Raschalaer Pinkelstein wurde um "sechs Ellen" versetzt

Werbung

„Es war eine spontane Idee von unserem Mozart, dass wir die Verlegung des Steins extra feiern“, begrüßte Werner Daim, Präsident der Raschalaer Köllmauna, eine ausgewählte Gästeschar in der Raschalaer Kellergasse. Der legendäre Pinkelstein kam an seinem angestammten Platz nicht mehr richtig zur Geltung, da gleich daneben eine Radlerrast errichtet wurde.

Darum wurde der Pinkelstein „sechs Ellen weit versetzt, jetzt steht er wieder da, wie seinerzeit“, trug Daim ein „Halleluja an einen Stein“ vor. Dieses Gedicht informierte über die Geschichte des Steins, eine Idee, die im Weindunst geboren wurde.

Mozart selbst war wieder nach Raschala gekommen, um den identitätsstiftenden Stein an seinem neuen Platz zu enthüllen. Und nachdem er selbst einen kräftigen Schluck genommen hatte, taufte er den Pinkelstein mit einem Grünen Veltliner.

Nach dem kleinen Festakt durften die Gäste in der Radlerrast schon Probe sitzen, feierlich eröffnet wird diese erst Ende August. Geplant wurde das Bauwerk, das bei Festen auch als Bühne dienen wird, vom Ehrenpräsidenten der Raschalaer Köllamauna, Helmut Leierer. Der „Kellergassenpapst“ war bei der Enthüllung des Steins natürlich mit dabei, ebenso wie Baumeister Hans Brabenetz, Vizebürgermeister Kornelius Schneider und Stadtrat Günter Schnötzinger, der mit seiner Familie den Heimvorteil genoss.

Den Wein spendierte der ehemalige Ortsvorsteher Franz Satzinger, Michael Heinzl sorgte für ausreichend Bier, Würstel und Co. kamen von den Köllamaunan. Und Mozart? Der verteilte edle, in Goldpapier gehüllt, Süßigkeiten ehe er zum Würstelkocher schritt, um diese an die Gäste auszugeben.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.