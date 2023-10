In Guntersdorf wird weniger asphaltiert

„Wir werden in Zukunft so wenig wie möglich asphaltierten“, startete Bürgermeister Roland Weber in der Guntersdorfer Siedlung in der Ida-Krottendorf-Gasse ein Pilotprojekt: Die Fahrbahn wird nicht mehr in ihrer gesamten Breite asphaltiert. „Nur in der Mitte kommt ein Asphaltband“, erklärt Weber das Projekt. Auf der Seite könne das Wasser versickern und so in der Region gehalten werden.

Bei diesem Entsiegelungsprojekt wurde die Bevölkerung eingebunden und auf den Naturschutz Rücksicht genommen. Weil dies eines der ersten Projekte in diese Richtung ist, schaute Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf persönlich in der Gemeinde vorbei, um sich anzusehen, wo entsiegelt werde. Vor Ort ließ sich Pernkopf das Konzept vom Gemeindechef erklären und zeigte sich begeistert.

Weber ist froh über den Besuch, denn Pernkopf habe „immer ein offenes Ohr für solche Anliegen und wir können immer mit seiner Unterstützung rechnen“.

Bei seinem Besuch in Guntersdorf sprach Pernkopf mit dem Bürgermeister über weitere anstehende Projekte, etwa die Bauvorhaben im Guntersdorfer Industriegebiet und den Status quo der Arztpraxis, die sich gerade in Bau befindet.