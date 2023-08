Grüne schlagen Alarm: „Hände weg vom Hollabrunner Wald!“

Obwohl Stadtchef Alfred Babinsky angekündigt hat, all jene, die eine Stellungnahme abgegeben haben, zu einer Infoveranstaltung einzuladen, sorgt das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) 2040 immer noch für Aufregung. Während etwa in der Katastralgemeinde am Wochenende noch fleißig Stellungnahmen verfasst werden, schlagen auch die Grünen erneut Alarm, denn durch das Entwicklungskonzept seien auch Waldgebiete gefährdet.

Die Liste der Kritikpunkte am GEK ist lang: Ackerböden werden als Potenzialflächen für Betriebsbauland ausgewiesen; in Hollabrunn und den umliegenden Katastralgemeinden sind potenzielle Siedlungserweiterungen geplant; klare Ziele zur generellen Bevölkerungsentwicklung fehlen; Anrainer fühlen sich mit den Plänen allein gelassen.

Grüne warnen: Bebauung einer Waldfläche ist wahrscheinlich

Wald-Stadträtin Sabine Fasching von den Grünen Hollabrunn schlägt nun Alarm, dass auch als Wald gewidmete Gebiete entwickelt werden sollen. „In Aspersdorf, Raschala und Hollabrunn sind Teile von Potenzialflächen jeweils als Wald eingestuft. In Hollabrunn in der Aumühlgasse ist eine Waldfläche sogar als Entwicklungsgebiet vorgesehen“, sagt Fasching. Letzteres bedeute, dass eine Bebauung sehr wahrscheinlich ist. Das regt Fasching auf. Sie fordert: „Hände weg von den wenigen Grünräumen, die wir innerorts noch haben und vor allem Hände weg vom Hollabrunner Wald!“

Denn sogar im Konzept selbst wird darauf hingewiesen, dass „der Verlust dieser Waldflächen und ihrer Funktion innerhalb des Stadt- bzw. Siedlungsgebiets kaum bis schwer ersetzbar ist“, zitiert Gemeinderat Georg Ecker (Die Grünen) aus dem GEK. Erhebliche negative Auswirkungen auf Lebensräume sowie Fauna und Flora können bei einer allfälligen Entwicklung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Potenzialflächen, die Waldgebiete beinhalten, sollen aus Konzept gestrichen werden

„Die Konzeptentwickler sehen selbst, dass diese Flächen hochproblematisch sind. Leider ziehen sie nicht die richtigen Konsequenzen aus ihren Feststellungen, nämlich diese Flächen gar nicht erst in das Entwicklungskonzept zu integrieren“, sagt Ecker. Darum fordern die Grünen, dass alle Entwicklungs- bzw. Potenzialflächen, die Waldgebiete beinhalten, gänzlich aus dem Konzept gestrichen werden.

Fasching ergänzt: „An diesen Flächen weiter festzuhalten, steht sogar in einem groben Widerspruch zu einem der Leitsätze des Entwicklungskonzeptes, wonach unabdingbar darauf zu achten wäre, keine bestehenden Grün- und Freiräume zu versiegeln – sondern diese hingegen zu erhalten und zu erweitern.“

Die Grünen wollen darum eine Überarbeitung des 156 Seiten starken Entwicklungskonzepts erwirken. Es widerspreche den Leitlinien moderner Raumordnung. „Andere Gemeinden, die Entwicklungskonzepte verabschieden, sind hier schon viel weiter als wir“, betont Ecker. Außerdem sei das geltende NÖ Raumordnungsgesetz mit dem Entwurf des Entwicklungskonzepts nicht vereinbar, meint der Landtagsabgeordnete. „Das Gesetz sagt ganz klar, dass bereits bei der Ausarbeitung örtlicher Entwicklungskonzepte - und damit auch bei der Festlegung von Potenzialflächen - gewisse Planungsrichtlinien einzuhalten sind, darunter der Vorrang von Innenentwicklung gegenüber Außenentwicklung und der Schutz von landwirtschaftlichen Produktionsflächen mit guter Bonität. Beides wurde angesichts der riesigen Potenzialflächen nicht berücksichtigt“.