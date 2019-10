Peter Suttner steht seit dem Sommer an der Spitze des Verschönerungs-, Sport-, Kultur- und Geselligkeitsvereins Enzersdorf im Thale/Kleinkadolz – kurz VSKG. Der 23-jährige Angestellte ist schon lange Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und fungierte in den vergangenen beiden Jahren als Schriftführer im VSKG. Da seine Eltern seit jeher aktiv in der Dorfgemeinde mitarbeiten und beide als Schriftführer und Schriftführer-Stellvertreter dem Vereinsvorstand angehörten, ist soziales Engagement im Ort für Suttner stets selbstverständlich gewesen.

Mit dem Abgang des früheren Obmanns verabschiedeten sich weitere Vorstandsmitglieder, was eine rasche Neubesetzung einiger Posten erforderte. „Wir sind eine gute Mischung“, erklärt Suttner zufrieden. Zwei Damen und vier Herren zwischen Mitte 20 und Mitte 40 sind im Team. Die Zusammenarbeit zwischen den erfahrenen und den neueren Mitgliedern funktioniere reibungslos.

Peter Suttner will seine eigene Linie fahren

Die Vereinssitzungen seien gut besucht und sehr beliebt. Mit der Feuerwehr und dem Pfarrgemeinderat pflege der Vorstand ein harmonisches Verhältnis: „Wir freuen uns auf mehr Zusammenarbeit in der Zukunft“, sagt Suttner.

Als neuer Obmann möchte er sich nicht zu viel vom Vorgänger abschauen, sondern seine eigene Linie fahren: „Ich möchte gut zusammenarbeiten, mehr auf mein Team hören und Sachen mit dem Vorstand besprechen und beraten. Wir wollen einfach mehr Leben in den Ort bringen.“

Ziel wäre es, jährlich ein großes Fest mit Frühschoppen, Barbetrieb oder Fußballturnier zu veranstalten. Kleinere Feste für die Gemeinde, wie zum Beispiel ein gemeinsames Spanferkelgrillen oder ein Kabarettabend, sind in Überlegung. Dass der Verein meint, was er sagt, zeigte sich bereits Anfang Oktober, als das erste Oktoberfest in Enzersdorf im Thale erfolgreich über die Bühne ging.

Als nächste Vorhaben stehen nun kleinere, jedoch ebenso wichtige Arbeiten am Programm, etwa die Erneuerung der WC-Anlage am Sportplatz oder die Renovierung des Daches der Dorfhalle. Zu den Aufgaben des Vereins zählen außerdem die Pflege von Grünflächen, die Wartung des Beachvolleyballplatzes und die Sanierung der Mehrzweckhalle.