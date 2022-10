Neuer Buchladen: Lesestoff mit Genderstern

Katja Fetty kam mit zwei Jahren nach Enzersdorf im Thale. Nach der Unterstufe im BRG Hollabrunn besuchte sie eine Schule für Keramik und Ofenbau im Burgenland. Über ihren Onkel kam sie zufällig zu einem Job im Buchhandel, der die Leseratte sofort ansprach. Dabei lernte Fetty auch Bianca-Maria Braunshofer kennen, mit der sie die Idee hatte, eine eigene Buchhandlung zu gründen.

Bereits im März startete der Onlineshop von o*books, in dem man auf der ersten Seite Buch-Empfehlungen der beiden Unternehmerinnen findet. „Derzeit ist der Onlineshop noch an einen großen Anbieter angeschlossen; in Zukunft ist geplant, einen eigenen, benützerfreundlicheren Onlineshop anzubieten“, erklärt die Buchhändlerin.

Der Name o*books wurde vom Lieblingstier der beiden Gründerinnen, dem Oktopus, inspiriert. „Das O kann aber auch als Ausruf der Freude verstanden werden“, erklärt Fetty. Der Stern im Namen steht für den Genderstern, da die zwei Frauen auf eine gendergerechte Sprache Wert legen. Eine Freundin machte die beiden schließlich auf das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel aufmerksam, das aktiv nach einer Grätzlbuchhandlung suchte.

O*books ist eine Sortimentsbuchhandlung, bei der weiblich gelesene Autoren und queere Hauptcharaktere im Vordergrund stehen. Es werden auch aktuelle Bestseller angeboten. Bei der umfangreichen Kinderbuchabteilung wird auf Empowerment und Mädchen in starken Rollen Wert gelegt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.