Im vergangenen Jahr war Johannes Mayr zum ersten Mal bei einem großen Winzer im Norden der Südinsel Neuseelands. Er absolvierte ein zehnwöchiges Praktikum in der Lesezeit. Zu diesem war er über die Landjugend gekommen. Für heuer bot ihm der Winzer erneut einen Arbeitsplatz für dreieinhalb Monate an. „Ich habe mich sehr gefreut, vor allem, weil ich auch eine neue Aufgabe bekommen habe.“ So reiste Mayr am 7. Februar ab.

Arbeitsplatz war die Villa Maria Marlborough Winery, nahe der Stadt Blenheim. „Es ist ein Betrieb mit gewaltigen Dimensionen, mit 1.500 Hektar und einem Ertrag von etwa 23 Millionen Liter Wein“, erzählt der Jungwinzer aus dem Schmidatal und schwärmt: „Zur Lesezeit gibt es etwa 85 Beschäftigte, davon sind 25 fix angestellt. Wir waren eine internationale Truppe. Trotzdem herrschte ein familiäres Klima.“

„Unser Arbeitgeber mietete Wohnwägen. Dann waren wir am Hof untergebracht.“ Johannes Mayr über die rasche Lösungssuche nach dem Lockdown in Neuseeland.

Die Saisonarbeitskräfte hatten außerhalb des Betriebs ihre Quartiere und wurden mit einem Bus zum Arbeitsplatz gebracht. Doch dann kam Corona. In Neuseeland begann am 22. März der Lockdown. „Es wurde schnell nach einer Lösung gesucht. Unser Arbeitgeber mietete Wohnwägen. Dann waren wir am Hof untergebracht“, schildert Mayr.

Die zwölfstündigen Schichten wurden so eingeteilt, dass der Ablauf des Betriebs nicht gefährdet wurde. „Sie haben einen guten Job gemacht und sehr schnell reagiert. Wir mussten uns immer abmelden, wenn wir zum Beispiel einkaufen wollten. Das wurde sehr genau kontrolliert“, berichtet der 21-Jährige.

Im Wohnwagen zu wohnen fand er ganz witzig: „Trotz Arbeit war das fast wie beim Campingurlaub. Ich habe sogar ein bisschen gekocht. Nach dem Job saß jeder vor seinem Wohnwagen und wir haben uns mit Abstand zugeprostet.“ In der Freizeit wurde auch Bier gebraut.

Der Lockdown dauerte einen Monat. Maskenpflicht gab’s keine. Die Südinsel vermeldete auch keinen Coronafall. Für Ausländer wäre allerdings eine eigene App verpflichtend gewesen: „Aber die hat meistens nicht funktioniert, weil das mit unseren Handys nicht kompatibel war“, berichtet der Therner, der einige Ausflüge in die abwechslungsreiche, unberührte Natur unternahm. Fasziniert ist Mayr von den riesigen Arbeitsgeräten im Betrieb. „Es sind die neuesten Modelle und sie haben enorme Ausmaße.“

Hauptsorte ist übrigens der Sauvignon Blanc. Üblicherweise werden zwei Prozent der Ernte handgelesen: „Wegen Corona gab es heuer nur Maschinenlese“, erzählt der Jungwinzer. Er selbst war im Bereich zwischen Presse und Gärung tätig und war stellvertretender Leiter dieses Teams.

Spannend sei dann die Rückreise gewesen, schmunzelt der Schmidataler. Es habe unzählige Telefonate gebraucht, um herauszufinden, wann welches Verkehrsmittel wohin unterwegs ist. „Letztlich war alles geklärt und trotzdem wären meine Reisebegleiter und ich fast gescheitert – denn es fuhr kein Bus. Ein Kollege hat uns dann nach Christchurch zum Flughafen gebracht – eine schöne und interessante Fahrt entlang der Küstenstraße.“

Seit mehr als einem Monat ist Johannes Mayr wieder zu Hause. Mit einigen Kollegen vom anderen Ende der Welt hält er Kontakt. In der internationalen Runde waren Südafrikaner, Südamerikaner und viele Europäer: „Das hat mein Englisch gut auf Vordermann gebracht“, lacht Mayr, der auf jeden Fall wieder ins Ausland möchte: „Interessieren würden mich noch Chile und Australien. Da findet die Lese auch im Februar und März statt.“

NOEN

Zur Person

Johannes Mayr ist 21 Jahre alt und hat die Weinbauschule in Klosterneuburg 2017 abgeschlossen. Er ist Önologe und Pomologe.