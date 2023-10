Einbrüche in Hollabrunn: 40-Jähriger jetzt in U-Haft

In der Zeit vom 29. September abends bis 2. Oktober morgens waren in Hollabrunn vorerst unbekannte Einbrecher am Werk. Eine Firmenbesitzerin hatte Anzeige erstattet, weil sie einen unbekannten Mann am Firmenareal sowie ein Fluchtfahrzeug mit zwei weiteren Personen wahrgenommen hatte. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Doch am 23. Oktober konnten schließlich drei tschechische Staatsbürger - 40, 38 und 36 Jahre alt - bei einer Ausreisekontrolle durch Bediensteten der Polizeiinspektion Untermarkersdorf-FPG angehalten werden.

Bei der Durchsuchung des Wagens wurden zwei gebrauchte Autoreifen und Suchtmittel sichergestellt. Die Kriminaldienstgruppe Hollabrunn übernahm die weitere Amtshandlung und konnte den Verdächtigen zunächst den Diebstahl der gebrauchten Reifen in Hollabrunn nachweisen. Außerdem war der 40-Jährige geständig, mit seiner tschechischen Freundin am 29. September in einer Firma in Hollabrunn Computer gestohlen zu haben. Schaden: 4.200 Euro. Den Drogenbesitz gab er ebenso zu.

Der 40-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Mittäter werden auf freiem Fuß angezeigt.