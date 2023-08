Getreide ging mehr ins Stroh: Ertrag ist gut, die Qualität ist gering

Die Felder sind abgedroschen, die Ernte 2023 ist eingefahren. „Sie ist gut, über dem Durchschnitt“, sagt Bauernkammerobmann Fritz Schechtner im NÖN-Gespräch. Sechs bis sechseinhalb Tonnen Getreide pro Hektar wurden geerntet. Die Menge liegt zwar über dem Durchschnitt, doch „es gibt einen Wermutstropfen“, blickt Schechtner auf die Qualität. Der Eiweißgehalt ist niedrig, den Anteil an Premiumweizen beschreibt der Kammerobmann heuer als „sehr niedrig“. Normalerweise sind über 50 Prozent der geernteten Menge Premiumweizen, die beste Kategorie. Heuer sind es nur um die 30 Prozent.

Es haben mehrere Faktoren zusammengespielt, die die Qualität minderten. Zum einen lag es an der Witterung: Während der Qualitätsdüngung hat es kaum geregnet, das Getreide ist daher „nicht ins Korn gegangen, sondern ins Stroh“. Die Preise für den Dünger sind angestiegen, außerdem gibt es eine neue Nitratrichtlinie, sodass nicht mehr so viel Stickstoff im Boden enthalten sein darf. „Das alles hat auf die Qualität gedrückt“, erklärt Schechtner. Diese wirkt sich wiederum auf den Preis aus. Denn der Premiumweizen, der für Bäckereien und Industrie aufgrund des höheren Eiweißgehalts wichtig ist, werde besser bezahlt.

Anbaufläche rückläufig: Sommergerste war einst Hauptkultur

Auf 50 Prozent der gesamten Ackerfläche im Bezirk werde Getreide angebaut. „Was wehtut ist, dass die Sommergerste bei uns rückläufig ist“, spricht der Kammerobmann von 6.000 Hektar, die noch 2019 angebaut wurden. 2023 habe sich die Fläche halbiert. Das sei der Witterung geschuldet, die Sommergerste habe eine zu kurze Vegetationszeit zur Verfügung. Manche Landwirte bauen die Sommergerste darum schon im Herbst an, um mehr Ertrag zu erhalten. Das funktioniere, weil die Winter so mild sind. „Die Sommergerste war mit dem Weizen einmal unsere Hauptkultur“, zeigt Schechtner an diesem Beispiel, wie sich die Landwirtschaft dem Klimawandel anpasse.

Gewinner des geänderten Klimas seien Mais und Kürbis. „Die halten die Trockenheit besser aus“, so Schechtner. Der Mais ist zur zweitwichtigsten Kultur geworden. Auf Platz drei rangieren mit 5.500 Hektar die Brachflächen. Laut neuer GAP-Vorschriften, GAP steht für „Gemeinsame Agrarpolitik“, müssen Landwirte mindestens sieben Prozent ihrer Flächen für den Naturschutz stilllegen. Dass sich das positiv auf die Artenvielfalt auswirkt, beobachtet Schechtner bei seinen Brachflächen, wo sich viele Rebhühner und Hasen angesiedelt haben. „Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität“, betont er.

Markt kann nicht mehr durchgehend mit heimischen Lebensmitteln versorgt werden

Den Eindruck, dass es heuer weniger Rapsfelder gab, bestätigt der Kammerobmann im Gespräch mit der NÖN. „Es stimmt, der Raps ist eine verlierende Kultur.“ 2019 wurde der Raps noch auf 2.000 Hektar im Bezirk angebaut, 2023 ist nur noch eine 1.100 Hektar große Anbaufläche verzeichnet. Der Rückgang liegt - wie auch bei den Erdäpfeln - daran, dass die Neonicotinoide nicht mehr zugelassen sind. „Mit anderen Pflanzenschutzmitteln, die erlaubt sind, müsste man öfter ausfahren. Das ist für die Landwirte zeitlich oft nicht möglich“, weiß Schechtner. Durch das Verbot fehlen den Landwirten wichtige Werkzeuge für ihre Arbeit.

Der Kürbis ist im Bezirk ebenfalls eine wichtige Kultur, die Anbaufläche ging auch hier um 17 Prozent (800 Hektar) zurück. Probleme gab's, wie berichtet, auch hier, weil das Saatgut aufgrund fehlender Pflanzenschutzmittel nicht gut aufgegangen ist. „Wir hoffen auf die Ernte im September“, könne man erst im Herbst sicher sagen, wie viel Ertragseinbußen es bei Öl- und Speisekürbis geben wird.

Diese drastische Einschränkung der Pflanzenschutzmittel war auch Thema beim alljährlichen AMA-Erntegespräch der Bezirke Hollabrunn, Tulln und Korneuburg, das heuer im Weingut von Familie Lust in Alberndorf stattfand. Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, fasste die Situation zusammen: Der Markt könne nicht mehr durchgehend mit heimischen Qualitäten bedient werden. Stattdessen werden Lebensmittel aus dem Ausland angeboten, „die zu keinen vergleichbaren Standards hergestellt werden“.

Bewusstsein für regionale Produkte schaffen, im Handel und bei Kunden

Für Fritz Schechtner ist es wichtig, bei den Konsumenten, aber auch im Handel Bewusstsein für heimische Produkte zu schaffen. Nur so könne die Landwirtschaft unterstützt werden. Hier ist es wichtig, auf die Kennzeichnung der Lebensmittel zu achten. So werde es künftig bei Backwaren Kennzeichnungen geben, wo zum Beispiel das Mehl herkommt. „Das schafft auch beim Handel Bewusstsein“, ist Schechtner überzeugt. Denn er weiß: „Wir werden auf Dauer nicht mit den Weltmarktpreisen mithalten können. Dass wir alle Auflagen einhalten wollen, hat eben seinen Preis.“

Der Landwirt setzt auf Gütesiegel. Doch immer wieder ploppen Skandale, vor allem in der Tierhaltung, auf, bei denen Betriebe betroffen sind, die mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sind. „So etwas schadet dem Image natürlich sehr.“ Schechtner selbst züchtet Rinder, sein Betrieb trägt das AMA-Gütesiegel: „Ich kann mir selbst nicht erklären, wie solche schwarzen Schafe da durchrutschen“, spricht er von „wirklich strengen Kontrollen“, die bei seinem Betrieb jährlich stattfinden. Darum ist er überzeugt, dass die Konsumenten dem AMA-Gütesiegel weiterhin vertrauen können.