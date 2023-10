Eröffnung in Retz Zum ersten Mühlentag durfte die Windmühle nicht fehlen

Unter den zahlreichen Gästen des Windmühlenfestes waren auch Michael Sommer, Reinhold Griebler, Eva-Maria Himmelbauer mit Tochter Josefa, Hannes Steinacker, Stefan Lang, Karl Grammanitsch, Helmut Bergmann, Regina Engelbrecht, Dieter Hoffmann, Thomas Wolf, Eva Klimek und Otto Schöffl. Foto: Wolfgang Hanousek

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D er erste österreichische Mühlentag wurde am 14. Oktober groß gefeiert. 61 Mühlen in ganz Österreich öffneten an diesem Tag ihre Türen, darunter nicht zuletzt die Windmühle Retz.