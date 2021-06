Die 40-Jährige arbeitete von zuhause aus. „Während Corona hat das Geschäft so gut funktioniert, dass es mich bestärkt hat, ein Einrichtungsstudio zu errichten“, sagt Margit Winter. Im ehemaligen Gebäude der Volksbank in der Hornerstraße eröffnet sie am 24. Juni ihren Schau -und Verkaufsraum.

Kreative Schmidatalerin: Margit Winter startet als Unternehmerin mit eigenem Einrichtungsstudio durch. Usercontent, zVg/Winter

Neben der Planung und Beratungstätigkeit für Innenräume gibt es Vorhänge, Bettwäsche und Rollos direkt zu kaufen. „Die meisten Kunden wissen nicht, dass ich Raumausstattung und Verkauf dabei habe“, sagt die Geschäftsfrau, die mit Partnerfirmen zusammenarbeitet, die die Montagen erledigen.

In der Einrichtungsakademie in Kuchl lernte sie unter anderem, Einreichpläne zu lesen, Farb- und Raumkonzepte zu erarbeiten. „Wenn ich in einen Raum hineingehe, habe ich das Gefühl dafür, wie man ihn am besten gestalten könnte", erzählt die kreative Mutter von zwei Buben im Volksschulalter. Winter arbeitet gerne mit Accessoires und hält es bei den Möbeln eher schlicht. Und sie betont, für jede Geldbörse etwas anzubieten.

Schwarz liegt im Trend

Und was sind die derzeitigen Trends im Innenraumbereich? Winter meint, das sei eindeutig die Farbe Schwarz. Der Edelstahl bei den Badearmaturen wird von Schwarz abgelöst. Die Kunden wollen die Bäder als Wohlfühl- und Luxusbereich gestalten. Die freistehende Badewanne ist wieder da und die Duschen werden sehr groß konzipiert. Bei den Badezimmerfliesen seien Ornamente stark gefragt.

Hanffasern und Leinen dominieren die Stoffe bei der Bettwäsche. Ganz oben im Modehimmel der Heimtextilien rangieren Filzprodukte. „Sobald es Corona zulässt, plane ich auch Events mit Schaukochen mit dementsprechender Produktpräsentation“, verrät Winter.

Ihr persönlicher Einrichtungsstil sei es, alte Sachen mit neuen zu kombinieren. So hat sie eine gebrauchte, aber wunderschöne Schaufensterpuppe im Internet gefunden, die die Kunden am Eingang ihres Schauraums begrüßt.