„Es ist schön, daheim zu sein“, genoss Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die drei Anlässe, die sie am Freitag in die Stadt, in der sie geboren wurde, führten. Jede dieser Eröffnungen begleitete die Stadtmusik Hollabrunn mit ihrer Musik.

Mit Weißwurst und Brez’n begann ihr Tag in Hollabrunn mit der der offiziellen Eröffnung der neuen Felber-Filiale in der Theodor Körnergasse. Warum hier sogar die Stadtmusik aufspielte? Weil es die 50. Filiale des Bäcker-Unternehmens ist.

Vom Körnerberg ging es für die Landeshauptfrau weiter in die Robert-Löffler-Straße, um den „ersten und letzten Mann“ zu treffen, vor dem Mikl-Leitner je niedergekniet ist. Stefan Grusch empfing in seiner Funktion als Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes unzählige Gäste in der neuen Rotkreuz-Bezirksstelle.

Eröffnung ist ein "Tag der Freude"

„Es ist ein Tag der Freude“, fasste der ehemalige Hollabrunner Bezirkshauptmann zusammen. Seit 2011 habe er sich sehr intensiv mit einem Neubau beschäftigt. Das Gebäude in der Aspersdorferstraße, in dem das Rote Kreuz bis vor zwei Wochen stationiert war, platzte aus allen Nähten.

Was Grusch stolz macht: Die Bezirksstelle zählt mehr als 200 ausgebildete Rettungssanitäter und mehr als 500 Ehrenamtliche. 2018 wurden mit den Rotkreuz-Fahrzeugen 900.000 Kilometer zurückgelegt. Täglich seien das mehr als 2.500 Kilometer. „Das ist die Strecke von Hollabrunn nach Paris und wieder zurück - und das täglich“, veranschaulichte Grusch.

Modernes und gemütliches Zuhause

Um all jenen, die dies ermöglichen, ein helles und modernes Haus zu bieten, damit „sie gern ihre Freizeit für die Rotkreuz-Idee verbringen“, wurde neu gebaut. Und der Neubau sei eine Erfolgsgeschichte für alle, wie WAV-Direktor Manfred Damberger das Gebäude bezeichnete. 29 Wohnungen zur Miete sind es nämlich, die der gemeinnützige Wohnbauträger für Betreutes Wohnen errichtet hat. Von einem Großteil davon wurden bereits am Eröffnungstag die Schlüssel übergeben.

„Es sind Menschen, die nicht fragen, was sie kriegen, sondern Menschen, die anpacken, um anderen zu helfen“, lobte Josef Schmoll, NÖ-Präsident des Roten Kreuzes, das Engagement der Freiwilligen. „Menschen, die Hilfe leisten, müssen sich auch wohlfühlen“, lobte Ulrike Königsberger-Ludwig, die als Landesrätin für das Rettungswesen zuständig ist, den Neubau in Hollabrunn.

"Unvorstellbares Pensum" des Roten Kreuzes beeindruckt Landeshauptfrau

„Die Zahlen sind wahrlich beeindruckend“, staunte Mikl-Leitner, über das „unvorstellbare Pensum“. Um das alles schaffen zu können, brauche es beste Arbeitsbedingungen, die die neue Bezirksstelle nun biete. „Ein Schmuckkisterl, in dem man sich wohlfühlen kann.“ Er sei eine begnadeter Bezirkshauptmann und Bezirksstellenleiter, fand die Landeshauptfrau lobende Worte für Stefan Grusch. „Du hast Großartiges geleistet, ich verneige mich vor dir“, sagte sie mit Blick auf die vielen Gäste.

Dass sie gleich drei neue Institutionen eröffnen durfte, zeigt für die Landeshauptfrau, dass in die Region viel investiert werde. Ihre letzte Station in Hollabrunn war der zehngruppige Kindergarten in der Josef Weisleinstraße. Bürgermeister Alfred Babinsky meinte, dass sich Hollabrunn mit diesem neuen Kindergartenstandort einmal mehr auszeichne.

„Es ist eine Schwelle zu einer neuen Ära im Kindergartenwesen“, beschreibt die zuständige Stadträtin Claudia Mühlbach das nagelneue Bauwerk. Nicht zuletzt deswegen, weil „wir mit dem Kindergarten energieautark sind“, wie Architekt Ernst Maurer die Festgäste wissen ließ. 16 Nationen sind in dem Kindergarten vereint. Darum begrüßten die Kindergartenkinder die Festgäste auch in verschiedenen Sprachen. Für die Stars des Tages hatte Mikl-Leitner einige Stauden für die Naschecke mitgebracht.