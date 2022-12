Nappersdorfer Ärztin „wollte Praxis, in der man sich wohlfühlt“

Werbung

Seit Mitte November behandelt Marlene Wimberger-Novotny ihre Patienten in ihrer neuen Ordination. „Mein Gesundheitszentrum“ ist an der Nappersdorfer Hauptstraße zu finden. Die Allgemeinmedizinerin verwirklichte sich damit einen Traum.

Gemeindearzt Warlitsch „ist mein Mentor und Vorbild“

Sie wusste immer schon, dass sie als Medizinerin in ihrer Heimat eine Praxis haben möchte, um dort „meine Leute“ zu behandeln und ihnen zu helfen. Dass sie diesen Wunsch auch umsetzen konnte, verdanke sie vor allem dem früheren Gemeindearzt Ernst Warlitsch. „Er ist mein Mentor und Vorbild“, habe er ihr viel beigebracht, bereits als sie ihre Lehrpraxis in Allgemeinmedizin bei ihm absolvierte.

Letztendlich habe er sie auch finanziell unterstützt, weil er der Gemeinde Geld für Seniorenbetreuung überwiesen hatte. Dieses erhielt die Ärztin nun, wie berichtet, als Wirtschaftsförderung. „Hier möchte ich mich auch bei Gemeinderat Franz Fischer bedanken, der sich für mich eingesetzt hat.“

Früher war Nappersdorf 13 die Adresse eines Gasthauses. Dieses stand schon seit vielen Jahren leer. Marlene Wimberger-Novotny hauchte ihrem Elternhaus mit einem Gesundheitszentrum wieder neues Leben ein. Foto: Bernhard Raab

Wimberger-Novotny trat gern Warlitschs Nachfolge an. Als unklar war, ob die Gemeinde die alte Praxis sanieren und adaptieren würde, ergriff die Medizinerin die Initiative und ließ eine Idee Wirklichkeit werden: Aus ihrem Elternhaus und früherem Gasthaus sollte eine Wohlfühlordination werden.

Im Erdgeschoss befindet sich die Ordination der Allgemeinmedizinerin mit zwei Behandlungsräumen. Infusionsraum und Labor sowie Sozial- und Lagerräume sind ebenfalls zu finden – und eine Hausapotheke. Bunte Bilder – Leihgaben von Künstler Ernst Exinger – zieren die Wände. „Ich wollte, dass man sich hier wohlfühlt“, zeigt Wimberger-Novotny den freundlichen Warteraum gerne her und freut sich, dass ihre Intention bei den Patienten ankommt. Das scheint gelungen, das Feedback der Patienten sei positiv.

Statt Tanz und Theater: Ärzte und Therapeuten

Im Obergeschoss, wo früher Bälle abgehalten und Theater gespielt wurde, hat Orthopäde Daniel Sternal Räume bezogen. Die beiden Mediziner arbeiteten bereits am alten Standort zusammen. „Er hat gleich gesagt, dass er mit mir mitgeht“, schildert Wimberger-Novotny. So konnte Architekt Stefan Toifl bei der Planung auf die Wünsche der beiden Ärzte eingehen. „Wir haben gut harmoniert“, ist die Nappersdorferin froh.

So wurde ein Röntgenraum für Sternal eingerichtet, damit er röntgengezielte Infiltrationen durchführen kann. „So etwas gibt es sonst nur in Spitälern“, weiß Wimberger-Novotny und ist stolz, dies bald in ihrem Gesundheitszentrum anbieten zu können, um Patienten weite Wege zu ersparen.

Im oberen Geschoss stehen zwei weitere Behandlungsräume zur Verfügung. Physiotherapeuten und eine Diätologin haben sich bereits eingemietet und teilen sich einen Raum. Was noch fehlt? „Ich hätte gerne einen Psychotherapeuten, die werden gebraucht. Oder einen Logopäden. Ein Kinderarzt wäre auch super.“

Angst, ein so großes Projekt zu realisieren

Beim Rundgang sieht man ihr an, dass sie glücklich ist damit, ihrem Elternhaus durch das Gesundheitszentrum neues Leben einhauchen zu können. Sie gibt aber zu: „Ich hatte schon Angst, es zu realisieren, es ist ja eine große Sache.“

Sie habe gern im Krankenhaus gearbeitet, aber als Hausärztin sei sie „die erste Ansprechperson für alles“, strahlt sie, auch wenn sie in Zeiten des Schnupfens und der Grippe weit mehr als die durchschnittlichen 100 Patienten – manche davon holen nur Medikamente – pro Tag behandelt.

Wimberger-Novotny liebt es, Ärztin am Land zu sein. Kann sie verstehen, dass es ihr nur noch manche gleichtun und Landärzte immer weniger werden? Ja. „Du bist plötzlich Unternehmer und hast Angestellte, das kommt in der Ausbildung nicht vor; du weißt ja nichts“, sagt sie. Außerdem sei man Einzelkämpfer, wohingegen man sich im Krankenhaus mit anderen Ärzten beraten könne. Ihr eigenes Team besteht derzeit aus sechs Angestellten und einer Studentin.

Auch wenn es viel Arbeit ist und Kaffeepausen oft ein Wunschtraum sind, die Dankbarkeit der Patienten motiviere die Ärztin, für die definitiv klar ist: „Das Gesundheitszentrum ist genau das Richtige für mich!“

