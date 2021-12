Chor "Stimmtoniker" verbreiten Weihnachtsstimmung

Seit 2013 gibt es den A-cappella-Chor Stimmtoniker, der im Regelfall zu viert mit unterschiedlicher Besetzung singt: Andrea Binder (Hollabrunn), Josef Aigner (Wien), Gabi Suchy (Kleinhöflein), Andreas Gleiß (Wien), Claudia Müller (Maissau), Kurt Kren (Pulkau) und Gottfried Rainel (Schwarzenau). An der Aufnahme der CD waren neben diesen sieben Vokalisten auch Hans Junek (Eggenburg) als Lektor und Daniel Binder (Pulkau) als Tontechniker beteiligt.

Bereits im Februar 2020 entstand die Idee für eine Weihnachts-CD, im August wurde schließlich im Musikheim Langau aufgenommen. „Das Abmischen war eine immense Arbeit“, erklärt Aigner, der für Tonschnitt und die Rohbearbeitung zuständig war. Fertig geworden wäre das Album extrem knapp vor Weihnachten 2020. „Da wegen Corona ein Auftritt abgesagt wurde, bei dem wir CDs verkauft hätten, haben wir uns dann entschieden, die Veröffentlichung auf Dezember 2021 zu verschieben“, erklärt Andrea Binder.

Die CD ist nach dem Opener „A Schimmer von Weihnacht“ benannt, der von Aigner selbst komponiert wurde. Inspiriert wurde er dabei von traditionellen amerikanischen Weihnachtsliedern. Auf dem Album befinden sich sowohl traditionelle Stücke wie „O Tannenbaum“ als auch moderne Lieder wie „Rockin‘ around the Christmas Tree“.

Die Rezension:

Das Album mit einer Gesamtspielzeit von 53.24 Minuten beinhaltet 17 Lieder und vier Lesungen. Die Texte der Lesungen stammen von Hans Molin und werden von Hans Junek gelesen (Titel Nr. 8, 15, 18 und 20).

1. A Schimmer von Weihnacht: Die einzige Eigenkomposition der Stimmtoniker auf dieser CD kann mit der Qualität der bekannteren Lieder problemlos mithalten. Der „Schimmer von Weihnacht“ kommt vor allem dann gut zur Geltung, wenn jede Stimme eine Glocke imitiert.

2. Fröhliche Weihnacht überall: Solide Interpretation des Weihnachtsklassikers, ohne zu stark vom Original abzuweichen. Die kurzen Kanon-Stellen verleihen dem Stück eine besondere Dynamik.

3. Josef, lieber Josef mein: Dieses traditionelle deutsche Weihnachtslied wurde sehr melodisch interpretiert und hat fast Ähnlichkeit mit einem Wiegenlied.

4. Still, still, still: Der ursprüngliche ruhige Weihnachtsklassiker wird von dem Chor schwungvoll und modern interpretiert. Der mitreißende Beat verleitet zum Mitklatschen.

5. O Tannenbaum: Der Refrain wurde entfremdet mit einer mysteriösen Ausstrahlung, vergleichbar mit der Titelmelodie vom "Rosaroten Panther". Die Ähnlichkeit zum Original ist nur in den Strophen zu erkennen. Das musikalische Highlight ist die Vokalposaune von Kurt Kren, die kaum von einer echten Posaune zu unterscheiden ist. Eine Überraschende Wende kommt zum Schluss, als es heißt: „Achtung, Baum fällt!“, die Stimmtoniker Sinn für Humor zeigen.

6. O du fröhliche: Dieses Stück beginnt klassisch, nach kurzer Zeit verleihen ihm die Stimmtoniker flotten, modernen Schwung und begleiten es sogar mit Rap-ähnlichen Elementen.

7. Winterwunderlaund: Dieser Evergreen wurde in Mundart übersetzt und liegt musikalisch sehr nah am Original. Empfehlenswert ist es, besonders gut auf den einfallsreichen Text zu achten, vor allem, wenn man das Original kennt.

9. Let It Snow: Dieser Titel ist nach der Lesung “Flocken Fallen” inhaltlich der perfekte Übergang und leitet gleichzeitig den englischsprachigen Teil der CD ein. Das zeitversetzte „Snow“ ähnelt dabei Schneeflocken, die Stück für Stück vom Himmel fallen.

10. Rockin‘ Around The Christmas Tree: Dieser positive Song macht beim Zuhören Lust auf Punschtrinken auf einem Weihnachtsmarkt.

11. Wonderful Christmas Time: Der bekannte Weihnachts-Hit von Paul McCartney ist wie geschaffen für a-cappella; Instrumente gehen hier nicht ab.

12. Mary Did You Know: Das traurigste Lied auf dem Album. Es vermittelt eine kühle und geheimnisvolle Atmosphäre und eignet sich auch zum Hören außerhalb der Weihnachtszeit.

13. Hark, The Herald Angels Sing: Dieser Song wird vor allem in einem imposanten Kirchengebäude gut zur Geltung kommen. Trotz der eher ruhigen Interpretation vermittelt er Optimismus und Euphorie.

14. O Come All Ye Faithful: Dieses Lied fehlt in keinem deutschsprachigen Kirchengesangbuch. Die ruhige Interpretation eignet sich daher besonders gut für Mess-Auftritte. Die nachfolgende Lesung “Advent” markiert das Ende des englischsprachigen Teils, „O Come All Ye Faithful“ ist dabei das Bindeglied zwischen diesem und dem Kirchenlieder-Teil.

16. Ich brach drei dürre Reislein: Dieses Lied erzeugt eine ähnliche Atmosphäre wie „O Come All Ye Faithful“. „Ich brauch drei dürre Reislein“ vermittelt im Vergleich jedoch nicht diese Euphorie des Vorgängers, sondern eine Schwere und Mühe, trotz Liedzeilen wie „brach auch das dritte Reiselein und hat das Herz entfacht“.

17. Maria durch ein Dornwald ging: Das perfekte Kirchenlied, was vor allem an dem bekannten „Kyrie eleison“ (dt. Herr, erbarme dich) zu erkennen ist. Musikalisch könnte es nahtlos vom Vorgänger übergehen.

19. Über’s Gebirg Maria geht: Inhaltlich die optimale Ergänzung zum Vorgänger: Maria geht durch einen Dornwald und anschließend übers Gebirge. Auch musikalisch ähneln sich diese beiden Kirchenlieder sehr. Die Stücke wurden jedoch von der Lesung „Gedanke zu Weihnacht“ getrennt, was sich wie eine „Verschnaufpause“ für Maria anfühlt.

21. Stille Nacht, heilige Nacht: Der Weihnachtsklassiker schlechthin durfte natürlich nicht fehlen und ist ein würdiger Closer. Nach der letzten Lesung „Weihnachtsnacht“ hat man das Gefühl, nach einer langen Reise endlich bei der Heiligen Nacht angekommen zu sein.

Fazit: Die Stimmtoniker singen Lieder nicht einfach nur nach, sondern machen sie zu ihren eigenen. Die Vokalisten beweisen dabei eindrucksstark, dass man für Weihnachtsstimmung keine Instrumente braucht. Das Album ist eine Mischung aus traditionellen und kirchlichen Liedern, Pop-Hits und Mundart-Interpretationen. Hier ist für jeden etwas dabei.

Anspieltipp: O Tannenbaum

Für Fans von: Safer Six, Pentatonix