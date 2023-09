Mit Stockbrot und Spielen: Hollabrunner Pfadis starteten Saison

Am Pfadfinderareal am Hubertusweg konnten die Kinder am 9. September Stockbrot auf Feuer grillen und sich in der Hüpfburg vergnügen. Ebenso gab es verschiedenste Spielstationen. „In der ersten Heimstunde werden die Kinder in die neue Stufe überstellt. Es geht heute also vor allem um das Kennenlernen“, erklärte Gruppenführer Benjamin Letz.

Die Pfadfinder werden in fünf Altersstufen unterteilt:

Biber (letztes Kindergartenjahr bis 1. Volksschule): Sie spielen hauptsächlich im Wald.

Wichtel & Wölflinge (2. bis 4. Klasse Volksschule): Sie haben erste Gruppenaufgaben wie Abwaschen und Putzen.

Guides & Späher (1. bis 3. Klasse Unterstufe): Sie schlafen in Zelten am Lager und kochen am Feuer.

Caravelles & Explorer (13 bis 16 Jahre): Sie machen erste Projekte und halfen auch beim Heim-Umbau.

Ranger & Rover (16 bis 20 Jahre): Sie planen bereits ganze Veranstaltungen.

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich nun wöchentlich in Heimstunden mit Gleichaltrigen. Gemeinsam werden Abenteuer erlebt, Herausforderungen bewältigt oder setzen sie sich mit aktuellen Themen auseinander. Zusätzlich finden einige Wochenendaktionen statt. Hier steht das Erleben von Natur, Abenteuer und Gemeinschaft im Vordergrund. Den Höhepunkt des Jahres stellt das Sommerlager dar: Mehrere Tage verbringen die Kinder und Jugendlichen je nach Alter in der Natur in Österreich oder in fernen Ländern.

Am 30. September feiern die Hollabrunner Pfadfinder ihr 90-jähriges Bestehen.

www.pfadfindergruppe-hollabrunn.at