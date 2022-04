Erste Lesung am Hadreser Wohlfühlplatz

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Anlässlich der Saisoneröffnung der Pulkautaler Wohlfühlplätze fand in der Kellerröhre beim Hadreser Wohlfühlplatz in der Kellergasse erstmals eine Lesung statt, veranstaltet vom Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ in Kooperation mit der Buchhandlung Alexowsky.

Die beiden geladenen Autoren beschreiben in ihren Büchern unterschiedliche Aspekte des Jakobswegs, der von der südmährischen Grenzstadt Mikulov über Drasenhofen, Poysdorf, Mistelbach, den Buschberg, über Stockerau und den Wagram bis nach Krems verläuft. Dort gelangt man auf die Hauptroute des österreichischen Teils des Jakobsweges.

Über stimmungsvolle Landschaft und schmerzende Füße

Seit 2010 ist der Weinviertler Pilgerweg in seiner Gesamtlänge von 153 Kilometern ausgeschildert. Mandl schildert seine persönlichen Erlebnisse aus der Wanderer-Perspektive. Er berichtete, wie sich die Wahrnehmung der Landschaft beim Gehen schärft, aber genauso über schmerzende Füße in den ersten Tagen. Als Fotograf hat er alles stimmungsvoll fotografisch dokumentiert.

Einen anderen Zugang bietet Rudi Weiß in seinem Buch „Muschelkraft“. Impulse dafür waren die Farbzeichnungen aller Ortschaften entlang des Weges vom Weinviertler Künstler Gottfried Laf Wurm, die anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Weges entstanden sind. Inspiriert davon verfasste Weiß lyrische Texte. Die nicht immer frommen Gedanken regen zum Nachdenken an.

Trotz eisiger Kälte waren die Plätze in der Kellerröhre gut besetzt. Unter den Gästen: Alberndorfs Bürgermeister Christian Hartmann, Vizebürgermeister Erich Greil, Altbürgermeister Karl Weber, Rotkreuz-Leiter Martin und VS-Direktorin Elke Gartler, Doris Mutz (Initiative Pulkautal), Elisabeth & Edi Himmelbauer und „Köllamaun“ Herbert Krautwurm.

