Weg von Öl und Gas: Beratungen im gesamten Retzer Land

„Raus aus Öl & Gas“ ist eine Initiative der Energie- und Umweltagentur (eNu) und der Klimamodellregion Retzer Land und bedeutet, dass künftig alle kommunalen Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Gleichzeitig sollen immer mehr private Haushalte auf eine klimafreundliche Heizung umsteigen. Die Klimamodellregion Retzer Land hat mit Info-Materialien, Energievorträgen durch Wärme-Coaches, individuellen Energieberatungen und weiteren Angeboten ein „Rundum-Sorglos-Paket“ erstellt, das den Umstieg von fossil auf erneuerbar erleichtern soll.

Die Auftaktveranstaltung mit einem Fachvortrag eines Erneuerbaren-Wärme-Coaches, der Präsentation eines spannenden Umsetzungsbeispiels und Einblicken in den Installateur-Alltag der Firma Geist findet am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Stadtsaal Pulkau statt. Bereits ab 18 Uhr können sich Interessierte beim Info-Stand der eNu und der Firma Geist über klimafreundliche Heizsysteme und mögliche Förderungen informieren.

Erster Beratungstag am 23. Juni in Pulkau

Um die „Raus aus Öl- und Gas“-Förderung in voller Höhe beziehen zu können, ist ein fördergültiges Beratungsprotokoll notwendig. Dieses erhalten Interessierte im Rahmen einer individuellen Beratung von einem eNu-Wärmecoach. In den kommenden Wochen und Monaten wird es in jeder Retzer-Land-Gemeinde zumindest einen Beratungs(halb)tag geben. Um eine Beratung vollinhaltlich auskosten zu können, ist eine Anmeldung via Mail an cs@unser-klima.at oder telefonisch unter +43 677 648 360 44 notwendig. Es gilt: First come, first served!

Die ersten Beratungstermine stehen schon fest: am Freitag, 23. Juni, ab 13.30 Uhr im alten Kindergarten in Pulkau; am Donnerstag, 27. Juli, ab 15 Uhr im Gemeindeamt Retzbach; weitere Termine folgen im September in Retz, Mitte Oktober in Hardegg, Ende Oktober in Schrattenthal sowie Mitte November in Zellerndorf.

Was es an Förderungen abzuholen gibt ...

Aktuell stehen übrigens bis zu 10.500 Euro an Fördergeldern durch Bund und Land zur Verfügung, wenn von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Heizung mit Pellets, Hackschnitzel, Stückholz, eine Wärmepumpe oder Fernwärme umgestiegen wird. Beim Tausch eines gasbetriebenen Heizsystems wird derzeit ein zusätzlicher „Raus aus Gas“-Bonus von 2.000 Euro vergeben. Wird zeitgleich eine thermische Solaranlage errichtet, kann es nochmal bis zu 1.500 Euro geben.

Einkommensschwache Haushalte können sogar bis zu 100 Prozent für den Heizkesseltausch gefördert bekommen. Wird der Heizkesseltausch vom Bund gefördert, kann man fünf Jahre lang 400 Euro an Sonderausgaben beim Steuerausgleich geltend machen.