„Die unendliche Geschichte des Hütterls“, kommentierte Stadtrat Wolfgang Scharinger (Bürgerliste) die Ausschreibung infrastruktureller Maßnahmen am Hollabrunner Strudelteich, um ein Mietlokal für einen Gastro-Betrieb dort errichten zu können.

Dieser wird nämlich gesucht, nachdem das „Hütterl am Teich“, wie berichtet, für immer geschlossen hat. 100.000 Euro wollte die ÖVP dafür in einem ersten Schritt freigeben, um flexibel zu sein, sobald ein Wirt gefunden ist.

Opposition forderte fehlende Infos ein

„Uns fehlen die Informationen, wir können nicht zustimmen“, machte Alexander Eckhardt (SPÖ) gleich zu Beginn der Diskussion deutlich. Es gebe kein Angebot, man wisse nicht, wer der Betreiber sein soll und der genaue Standort sei auch unbekannt.

So könne die SPÖ die 100.000 Euro nicht mitbeschließen. Die fehlenden Unterlagen kritisierten auch Scharinger und Christian Lausch (FPÖ). Das Vorgehen der ÖVP sei unprofessionell, meinte der Freiheitliche.

"Die Jugendgemeinderätin tut mir leid, ich würd‘ verstehen, wenn du zurücktrittst“, wandte er sich an Tanja Winter (ÖVP). „Man muss euch dafür ja fast prügeln, ihr schließt und macht dann nichts!“ Lausch ist der Meinung, dass das Messegelände der Jugend gehören soll – mit reichlich Angeboten.

ÖVP-Schnötzinger: "Einig, dass wir dort ein Lokal haben wollen!"

Günter Schnötzinger, Liegenschaftsstadtrat der ÖVP, setzte zur Verteidigung an: „Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass wir so eine Lokalität dort wieder haben wollen.“ Darum sei die Gemeinde als Grundeigentümer verpflichtet, dort infrastrukturelle Maßnahmen zu setzen. Vor allem, weil es am Messegelände keine entsprechenden Sanitäranlagen gebe.

Scharinger kam nicht umhin, das unrühmliche Ende, des Hütterls in der Gemeinderatssitzung anzusprechen. „Ihr habt in eurem Schreiben einen Unternehmer öffentlich so hergestellt, als wär er der größte Pücher“, ärgerte sich der Stadtrat noch Monate später. Es stimme außerdem nicht, dass die Pächter um eine Pachtreduktion angesucht hätten, wie in der ÖVP-Aussendung behauptet wird.

„Sie haben das Hütterl mit Liebe betrieben, keine Frage. Aber sie haben uns geklagt“, betonte Schnötzinger. „Wir sollten uns einig sein, dort etwas für die Jugend zu machen."

ÖVP-Bürgermeister Babinsky: "Ich will, dass wir das gemeinsam tragen"

Bürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) war es ebenfalls wichtig, dass bei diesem Thema alle Fraktionen an einem Strang ziehen. Er könne die Wünsche der Opposition erst erfüllen, wenn eine Ausschreibung für einen Betreiber über die Bühne gegangen sei. „Ich will, dass wir das gemeinsam tragen“, versprach er, sich mit den Parteien zusammenzusetzen, sobald sich Betreiber beworben haben.

Konkret gehe es darum, dass alle Zuleitungen errichtet und mit dem Bau begonnen werden kann. Zeitgleich wird die Gemeinde nach einem Betreiber suchen. Darum ließ der Stadtchef den Antrag zu den infrastrukturellen Maßnahmen zu einem Grundsatzbeschluss umformulieren: Die Stadtgemeinde möge die Vergabe an den Bestbieter für Arbeiten zur Errichtung eines Gastrolokals am Strudelteich beschließen.

Damit konnten alle leben, bis auf die roten Mandatare und Peter Loy von den Grünen, diese enthielten sich ihrer Stimme.