Erster "dicker Fisch" für neuen Wirtschaftspark .

Der im Dezember 2020 in Betrieb gegangene neue Streckenabschnitt der Weinviertler Schnellstraße S 3 zwischen Hollabrunn und Guntersdorf trägt nicht nur zur Verkehrsentlastung in den anliegenden Gemeinden bei. Er macht diese auch für Betriebe interessanter. In Guntersdorf hat nun ein Bauunternehmen angedockt.