Erster Kräuterstammtisch in der Retzer Hölzelmühle

Immer am letzten Donnerstag im Monat soll es künftig einen Kräuterstammtisch in der Hölzelmühle geben. Der erste findet am 24. Februar ab 18 Uhr statt. Geleitet wird der neue Stammtisch von Kräuterpädagogin Barbara Obmann.

Lesezeit: 2 Min RS Romana Schuler