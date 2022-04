Erster Pflanzentausch in Hadres war ein Erfolg

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Da die Gärtnerei in Hadres vergangenes Jahr geschlossen wurde, beschloss der Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“, einen öffentlichen Pflanzentausch am Wohlfühlplatz in der Kellergasse zu organisieren. Andrea Rosenberg, Mentorin und Erhalterin des gemeinnützigen Vereins Arche Noah, fungierte als Projektkoordinatorin. Sie ist eine erfahrene Gärtnerin und veranstaltete bisher privat einen Pflanzentausch für Freunde und Bekannte.

Weiteres nahmen die Weinviertler Kräuterakademie mit Elke Holly und der Schöngraberner Tauschgarten von Susi Mitas teil, Helga Üblauer aus Staatz bot ihre Hauswurzen zum Tausch an. Die Waldviertlerin Isabella Neuhold kam mit Gemüsepflanzen aus ihrem kleinstrukturierten Gemüsegarten, einem sogenannten Marketgarden. Aber auch Hobbygärtner wie Manfred Mayerhofer aus Korneuburg brachten ihre Tauschpflanzen mit.

Tausche Pflänzchen gegen Eier, Wolle oder Wein

Die Kinder von der Irene Zöch kamen mit ihren zarten Paprikapflanzen, verhandelten gut und haben eine Vielfalt an Pflanzen dafür bekommen. Foto: Romana Schuler

Begehrt waren vor allem saisonale Pflanzen, wie seltene und alte Sorten von Paradeisern oder Paprika. Wer selbst keine Pflanzen anzubieten hatte, kam mit anderen Tauschobjekten wie Eiern, Wolle oder Wein. Daneben stand der Austausch von Wissen über die Pflanzenwelt im Mittelpunkt.

„Dass die Buchhandlung Alexowsky mit einer gut sortierten Auswahl an Fachliteratur vertreten war, war sehr wichtig“, meint Rosenberg. Unter den Gästen waren auch viele Kunstschaffende, darunter der Konzeptkünstler Michael Kos oder die Mailberger Keramikerin Barbara Michl. Künstler Gerhard Schmidbauer hat vor Kurzem eine aufgelassene Gärtnerei in Seefeld erworben. Dort will er eine „Gärtnerei mit Zukunft“ starten. „Dass wir Ausstellungen mit Masken besuchen müssen, ist für mich unmöglich. Daher sehe ich mit meinem künstlerischen Öko-Gartenprojekt eine Chance, Lösungen zu finden.“

Bei idealen Wetterbedingungen wurden Kuchen und Kaffee und regionale Weine angereicht. Besonders gefragt war der „Ei-Leber-Zwiebel-Aufstrich“ von Pierre Nicolas nach einem Rezept seiner Oma.

