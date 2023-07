1.322 PV-Anlagen wurden im Bezirk Hollabrunn fertig

Ein absoluter Rekordwert in Niederösterreich ist das allerdings nicht. 14 weitere Bezirke hatten ein Plus von mehr als 300 Prozent zu verzeichnen, der Nachbarbezirk Korneuburg sogar 370 Prozent. Insgesamt wurden 22.076 PV-Anlagen im ersten Halbjahr 2023 dem niederösterreichischen Netzbetreiber Netz NÖ fertig gemeldet. „Damit speisen bereits weit über 75.000 PV-Anlagen in unser Netz ein“, erläutert EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

Erst vor wenigen Tagen wurde die 1.000-Megawatt-Sonnenstrom-Grenze geknackt – das entspricht der Leistung aller vier niederösterreichischen Donaukraftwerke. „Niederösterreich ist damit nicht nur in der Windkraftnutzung die Nummer eins, sondern auch in der Nutzung der Sonnenkraft. An manchen Sommertagen übersteigt allein die Produktion aus Sonnenkraft den Gesamtstromverbrauch in Niederösterreich“, so Mittermayer.

Netz NÖ investiert jährlich 320 Millionen Euro, um unser Stromnetz auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten.