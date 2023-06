Drama, Baby! Hollabrunner Schüler verbesserten die Welt

Stuart und Paul aus England, Jerome und Christopher aus den USA sowie Luke aus Südafrika brachten den Jugendlichen die englische Sprache mit großem Enthusiasmus und viel Spaß näher. In den Workshops zu den Themen „Sports, Music, Photography, Drama“ und „Make the world a better place” wurde American Football gespielt, coole Fotos geschossen und Stücke geschrieben. Die Beiträge wurden am Ende der Sprachwoche bei einer Presentation Party vor Publikum zum Besten gegeben. Diese war gleichzeitig der krönende Abschluss einer coolen Woche.

Die Jugendlichen beim „Photography Workshop“ gemeinsam mit Chris aus Colorado, USA. Foto: Erzbischöfliches Gym