Hollabrunn: Schulprojekt, das Mitgefühl und Empathie vermittelt

So hatten die Jugendlichen auch heuer die einmalige Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern, Empathie zu entwickeln, Vorurteile zu beseitigen und verschiedene Formen von Hilfe zu leisten. Sie arbeiteten in Krankenhäusern, Pflegeheimen, im Reha-Zentrum am Weißen Hof, in Kindergärten, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Die Herausforderungen mit den immer noch hohen Corona-Fallzahlen wurden gut gemeistert. Im Vorfeld waren die Schüler auf ihre Tätigkeiten durch externe Experten und im Fachunterricht vorbereitet worden. Das neue Organisationsteam des Erzbischöflichen Gymnasiums bestand aus den Lehrern Lukas Gruber, Christiane Lerch, Kerstin Trost und Astrid Tröstl.

In ihrer Praktikumszeit wurden die Siebtklässler mit für sie neuen Lebenssituationen konfrontiert. Die Erfahrungen wurden bei einer abschließenden Supervision in Kleingruppen gründlich aufgearbeitet. In einer eindrucksvollen öffentlichen Projektpräsentation zeigten die Gymnasiasten schließlich ihre kreativen Beiträge rund um die Erfahrungen während des Praktikums.

