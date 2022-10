Erzbischöfliches Gymnasium Hollabrunn zeigte seine Vorzüge

So konnten die künftigen Schüler herausfinden, welchem Lerntyp sie am ehesten entsprechen, wieviel Zucker in Frühstücksflocken steckt, wie das Hören funktioniert oder wie man auf einer Cachon spielt.

Spanisch, Französisch oder Latein in der 5. Klasse? Um diese Entscheidung zu erleichtern, gaben sprachversierte Gymnasiasten kulturelle Einblicke. Bei Physik- und Chemieexperimenten sowie im Turnsaal konnten die Gäste selbst aktiv werden. Der Marchtaler Plan, die wertschätzende Grundhaltung im schulischen Alltag, kompetenzorientiertes Arbeiten und fächerübergreifender Unterricht zählen zu den Eckpfeilern der Schule, die präsentiert wurden. Der parkähnliche Garten, in dem der Schultanz gezeigt wurde, ermöglicht Unterricht außerhalb des Schulgebäudes.

Beim traditionellen Schulquiz gab es diesmal eine Führung durch das Polizeipräsidium in Wien zu gewinnen, auf die sich eine angehende Schülerin nun sehr freuen darf. An zwei Buffets wurden Kuchen und Kaffee sowie Aufstrichbrote und Säfte angeboten. Wie viele Schüler sich entschieden haben, ihre Schullaufbahn im Erzbischöflichen Gymnasium fortzusetzen, zeigte eine entsprechend gestaltete Landkarte. „Hier habe ich das Gefühl, dass ich ernstgenommen werde und den Lehrern auch wirklich wichtig bin“, warb eine Schülerin für ihre Schule.

