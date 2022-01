Es geht los: PCR-Tests im Hollabrunner Stadtsaal

"Für Montag und Dienstag sind wir schon ganz gut gebucht", berichtete Organisator Helmut Schneider am vergangenen Freitag im NÖN-Gespräch. Da standen die Einschulungen gerade bevor.

Die Tests werden jeweils von 7 bis 9 Uhr (Montag bis Freitag) abgenommen - vorerst sind Anmeldungen auf jeden Fall erforderlich - und noch am Vormittag abgeholt, um zur Auswertung ins Labor gebracht zu werden. Das ist auch der Grund, warum es kein Angebot am späten Nachmittag oder Abend gibt - weil die Tests dann eben nicht mehr am selben Tag abgeholt werden würden.

Das Verwaltungspersonal vor Ort wird von der Gemeinde gestellt - aus der Abteilung von Verwaltungschef Helmut Schneider.

Übrigens: Da es bei den Apotheken einen Gebietsschutz gibt, kam für das Angebot im Stadtsaal nur die Stadtapotheke infrage.