"Förderung des Natur- und Kulturerbes" heißt das touristische Projekt, welches die Bezirkshauptstadt gemeinsam mit ihrer slowakischen Partnerstadt Holíc umsetzen wird. Die beiden Regionen sollen so zu einem attraktiven Touristenziel weiterentwickelt werden, wie die ÖVP in einer Aussendung informiert.

Hollabrunn will die Alte Hofmühle generalsanieren und einen Erlebnisweg zum Aussichtsturm weiterentwickeln. Das Projekt wird zu 51 Prozent mit EU-Geldern finanziert. “Mit der Genehmigung dieses Projekts kann ein weiteres, touristisch wertvolles Ziel in Hollabrunn geschaffen bzw. verbessert werden”, erklärt Bürgermeister Erwin Bernreiter. Das Vorhaben soll nun im Gemeinderat - die Sitzung ist am 26. März – beschlossen werden.

Sanierung der Alten Hofmühle ist dringend notwendig

Sein Vize Alfred Babinsky ergänzt: “Die Alte Hofmühle ist bereits in die Jahre gekommen, eine Sanierung in nächster Zeit wäre unausweichlich notwendig." Durch dieses EU-Projekt könne neben der touristischen Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Holíc auch die Alte Hofmühle wieder entsprechend hergerichtet werden. "Eine ideale Kombination”, wie Babinsky befindet.

Die zuständige Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly ist vom Projekt ebenfalls überzeugt: “Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Holíc währt schon viele Jahre und es wurden bereits einige gute Ideen gemeinsam umgesetzt." So werde die internationale Zusammenarbeit noch weiter gestärkt. "Das kann für Hollabrunn nur von Vorteil sein, insbesondere im touristischen Bereich.”