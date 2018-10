Insgesamt 14 Termine stehen Cineasten in den nächsten Monaten zur Verfügung um in Hollabrunn und Ziersdorf das europäische Kino zu entdecken.

Wem die x-te Comicverfilmung zu krachend ist und wer sich dafür interessiert, was das europäische Kino so drauf hat, der ist bei der EU XXL-Filmreihe bestens aufgehoben. Seit einigen Jahren haben sich das Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und die Kulturmü‘µ in Hollabrunn als fixe Spielstätten für diese Filmreihe im Bezirk etabliert. Insgesamt haben beide „Kinos“ 14 Termine für Cineasten zu bieten.

Das Konzerthaus startet am 28. Oktober gleich mit einer besonderen Vorführung, und zwar der Verfilmung von Daniel Glattauers Theaterstück „Die Wunderübung“. Das besondere des Events ist der Besuch des Regisseurs Michael Kreihsl und einem der Hauptdarsteller Erwin Steinhauer. Steinhauer spielt in der Wunderübung einen Paartherapeuten, der es mit zwei sehr eigenwilligen Patienten zu tun bekommt. Die Kulturmü‘µ zeigt „Die Wunderübung“ auch, allerdings erst im neuen Jahr, am 16. Februar, und ohne Starbesuch.

Für zwei weitere Filme hat der Kino-Interessierte die Wahlmöglichkeit des Termins. „Lion – Der lange Weg nach Hause“ steht im Konzerthaus am 25. November auf dem Spielplan. Die Kulturmü‘µ hat den Streifen, der nach einer wahren Begebenheit entstanden ist für den Frühling, am 12. April, programmiert. Ebenfalls die Verfilmung eines Bühnenstücks ist „Arthur und Claire“, in dem unter anderem der zum Charakterdarsteller gereifte Josef Hader zu sehen ist, die am 14. Dezember in Hollabrunn und am 27. Jänner in Ziersdorf zu sehen sein wird.

Alle Termine:

Konzerthaus Weinviertel

So., 28.10.2018, 18.30 Uhr: Die Wunderübung

So., 25.11.2018, 18.30 Uhr: Familie zu vermieten

Fr., 06.01.2019, 18.30 Uhr: Lion – Der lange Weg nach Hause

So., 27.01.2019, 18.30 Uhr: Arthur und Claire

So., 17.02.2019, 18.30 Uhr: Die Sch’tis in Paris

Kulturmü‘µ Hollabrunn

Fr., 16.11.2018, 19.30 Uhr: Die Migrantigen

Fr., 14.12.2018, 19.30 Uhr: Arthur und Claire

Fr., 11.01.2019, 19.30 Uhr: Anna Fucking Molnar

Sa., 16.02.2019, 16.00 Uhr: Ernest & Celestine

Sa., 16.02.2019, 19.30 Uhr: Die Wunderübung

Fr., 01.03.2019, 19.30 Uhr: Dalida

Fr., 29.03.2019,19.30 Uhr: Hannas schlafende Hunde

Fr., 12.04.2019, 19.30 Uhr: Lion – Der lange Weg nach Hause

Fr., 03.05.2019, 19.30 Uhr: Kochen ist Chefsache