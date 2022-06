Gemeinde Pranhartsberg will Naturschätze erhalten

Werbung

Pranhartsberg zählt mit seinem Feuchtgebiet der „Oase“ und dem Trockenrasen zu den Naturschätzen Niederösterreichs. Im Zuge der Woche der Artenvielfalt organisierte das Land NÖ mit Gabriele Bassler-Binder und dem Ornithologen Josef Wimmer eine Exkursion entlang des Rundwanderwegs in Pranhartsberg.

Das in seiner Art gefährdete Frühlings-Adonisröschen mit den hervorstechenden gelben Blüten und die lila Große Küchenschelle findet man in Österreich kaum mehr, weil es kaum noch Trockenrasen gibt. Im angrenzenden Feuchtgebiet „Oase“ tummeln sich seltene Käfer und Schmetterlinge und eine Vielfalt von Vögeln. Die Gemeinde Sitzendorf strebt an, das Naturjuwel zu schützen.

„Wir wollen die Oase erhalten. Hier sind Maßnahmen notwendig, wo alle zusammenhalten müssen“, betonen Bürgermeister Martin Reiter und Vizebürgermeister Florian Hinteregger. Die Gemeinderäte Michael Fahn, Gerhard Maurer, Martin Mann und Eva Schmid kamen im Zuge des Spaziergangs ebenso zu dieser Überzeugung. -syst-

