Unter dem Motto „Innehalten, inspirieren, kreativ sein“ luden die beiden Winzerinnen Gisela Bauer und Andrea Kitla zum zweiten Mal zu ihrer kreativen Initiative „Rebenslust“ ein.

Das heurige zentrale Thema war dem freien Tanz gewidmet. „Wir sind gekommen, um getanzt zu werden nicht den hübschen Tanz“ ist am Anfang des Begleittextes zu lesen, der Lust auf tänzerische Bewegung machen sollte.

Anleitungen zu dieser künstlerischen Form des Tanzes wurden von den Bewegungs- und Tanzkünstlerinnen Dorothea Bauer und Andrea Thill vermittelt. Die Teilnehmerinnen lernten, eine eigene Chorografie zu erschaffen und dann in Gruppen weiterzuentwickeln. Das Spiegeln des Gegenübers, das auch die gegenseitige Wahrnehmung schärft, nimmt beim Tanzen eine wichtige Rolle ein und wurde daher intensiv geübt.

Den Initiatorinnen Bauer und Kitla war es wichtig, den Rebenslust-Teilnehmerinnen den Genuss von Tanz und Bewegung zu vermitteln. „Ich war wirklich überrascht, wie viel das Tanzen in meinem Inneren bewirkt hat. Einfach großartig, was die beiden Tänzerinnen uns in den zwei Tagen beigebracht haben“, schilderte Kitla ihre persönliche Erfahrung.