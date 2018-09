Egal ob Pop, Rock, Jazz, Folk, Chor- oder Volksmusik, Schlager oder Klassik – beim Musikfest Grabern ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wie das möglich ist? Die ganze Gemeinde wird zur Bühne.

Bunt gemischte Künstler und Musikstile

Am 15. und 16. September geht das Musikfestival bereits zum dritten Mal in den fünf Ortschaften – Schöngrabern, Windpassing, Mittergrabern, Obergrabern und Ober-Steinabrunn – der Marktgemeinde Grabern über die Bühne. Auf insgesamt zwölf Bühnen präsentieren sich heuer 77 Musik-Acts. Die Künstler sind ebenso bunt gemischt, wie die Musikrichtungen: So sind im Programm vertraute Gesichter ebenso zu finden, wie Newcomer-Bands. Performt wird jeweils ab 12 Uhr, und zwar professionell, laut, authentisch und enthusiastisch.

Für die Verköstigung der Gäste sorgen die Betriebe und Vereine in den Gemeinden. So gibt‘s auf der Festwiese in Ober-Steinabrunn diverse Eierspeis-Kreationen, am Lama Hof der Familie Stadler in Obergrabern werden vegane Kürbis-Linsen-Suppe und Erdäpfellocken serviert. Als Durstlöscher dienen neben den Weinen aus der Region auch diverse Bio-Fruchtsäfte.

Einen genauen Lageplan sowie Zeitplan, wann die Bands wo auftreten, finden Interessierte unter www.musikfest-grabern.at