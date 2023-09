Ravelsbacher Kulturverein kündigt Überraschungen für 2024 an

Rund 100 Gäste nahmen am Brot- und Weinfest im Barockgarten teil und genossen die Weine der Ravelsbacher Weinstraßen-Winzer. Für die Kleinsten gab es ein Kasperltheater und Stockbrot.

Gemeinsam mit dem BhW (Bildungswerk) Ravelsbach stellt der Verein auch im Herbst ein interessantes Programm auf die Beine. Am 7. November beginnt die herbstliche Vortragsreihe im Kulturkeller Ravelsbach. Immer dienstags um jeweils 18.30 Uhr sind dann vier Wochen lang Vorträge geplant: Reisevorträge über den Jakobsweg von Lissabon bis Santiago, über eine Motorradreise durch Afrika oder die Donaumündung stehen genauso am Programm wie Gesundheitsthemen zur Volkskrankheit Rückenschmerz.

Am Sonntag, 12. November, ist Fredi Jirkal mit seinem "Best Of" im Kulturkeller zu Gast und am 17. November können alle Besucher ihr Gehirn bei einem Quizabend im Smash Café trainieren.

Indes ist man seitens des Vereins bereits voll in den Planungen fürs nächste Jahr, verrät Obmann Stefan Zwinz: „Wir möchten 2024 wieder ein paar neue Veranstaltungsformate versuchen und unsere traditionellen und etablierten Feste weiterentwickeln." Details werden aber noch nicht verraten. „Es wird aber einige Überraschungen für die Bevölkerung geben“, sagt Zwinz.