Um die Verluste zu minimieren, werden Überprüfungen der Trinkwasserleitungen durchgeführt. „Es soll kein Tropfen wertvolles Trinkwasser verloren gehen", betont der Fachmann. Dabei kommt ein modernes akustisches Verfahren zum Einsatz, um Lecks zu orten.

„Mit Spezialgeräten können wir Signale aufzeichnen und Schäden an den Versorgungsleitungen lokalisieren. Alle georteten undichten Stellen werden im Anschluss repariert und durch eine erneute Messung kontrolliert“, erläutert Schönhacker. Neben den wenigen großen Schäden, die rasch behoben werden können, sind es vor allem viele kleine Schäden, die hohen Wasserverlust verursachen.

„Der überwiegende Teil der Schäden befindet sich nämlich auf den Hausanschlussarmaturen“, schildert der Experte. „Diese Reparaturen steigern die Versorgungssicherheit für unsere Kunden langfristig und helfen uns, größere Schäden zu vermeiden.“ Im Einzelfall kann es vorkommen, das Privatgrundstücke betreten werden müssen. „Wir halten dabei natürlich ausreichend Sicherheitsabstand zu unseren Mitmenschen“, bittet der Techniker um Verständnis.

Hintergrund:

EVN Wasser ist als 100 %-ige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 781 Katastralgemeinden und damit mehr als 585.500 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rund 125.500 Einwohner bis in den Haushalt hinein.